محمود زنده‌نام درباره برنامه‌های جدید مرکز هنرهای نمایشی رادیو به خبرنگار مهر گفت: تاکنون مراجعه‌کنندگان زیادی برای تست بازیگری در نمایش‌های رادیویی فرم پر کرده‌اند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم بعد از پنج سال هفته آینده تست بازیگری از علاقمندان بگیریم تا بعد از پذیرفتن همکاری‌شان را با ما شروع کنند.

وی در ادامه افزود: گروه کارشناسی پنج نفره شامل مجید حمزه، رامین پورایمان، بهزاد فراهانی، صدرالدین شجره و محمد مهاجر که نماینده شورای کارگردانی، بازیگری، تهیه‌کنندگی و کارگردانی هستند. این تصمیم به خاطر تعداد زیاد متقاضیان گرفته شده است.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی رادیو خاطرنشان ساخت: با توجه به روند رو به رشد تولیدات مرکز هنرهای نمایشی رادیو نیازمند جذب بازیگران بیشتری هستیم تا تنوع صدایی را ایجاد کنیم. سعی می‌کنیم بازیگرانی با صداهای جوان و خاص جذب کنیم تا بتوانیم نمایش‌های رادیویی متنوع و ماندگار تهیه کنیم.