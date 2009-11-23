ارزیابی رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ از نمایشگاه پکو 2009

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ در گفتگو با خبرنگار مهر، به ارزیابی اولین نمایشگاه چاپ و بستهبندی کشورهای عضو اکو (پکو 2009) پرداخت و گفت: با وجود تبلیغات منفی گسترده توسط رسانههای کشورهای غربی، این نمایشگاه به همه اهداف خود رسید.
وی در توضیح این "تبلیغات گسترده منفی رسانهای" به حضور خود در نمایشگاههای چاپ دیگر کشورها اشاره کرد و افزود: اخیراً که به نمایشگاه قرقیزستان رفته بودم، آنها از من که نماینده ایران بودم و برای دعوتشان جهت حضور در نمایشگاه امسال رفته بودم، میپرسیدند که مگر ایران جاده آسفالته هم دارد تا بتوانیم ماشینهای چاپمان را از طریق آن به نمایشگاه برسانیم!
رضایی ادامه داد: برگزاری موفق اولین نمایشگاه چاپ و بستهبندی کشورهای عضو اکو و حضور فعال شرکتهای چاپی در آن، نشان از توان فکری بالای همکاران صنعت چاپ داخلی است که اینگونه قدرتمند در پکو 2009 حاضر شدهاند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران به بازدید خارجیها از غرفه شرکتهای ایرانی اشاره کرد و افزود: آنها با شگفتی در مشهد (محل برپایی اولین نمایشگاه چاپ و بستهبندی کشورهای عضو اکو) قدم میزنند و مدام از ما گله میکنند که چرا بیشتر درباره آن اطلاعرسانی و تبلیغ نکرده بودیم تا آنها هم حضور فعالتری میداشتند.
وی ادامه داد: از این پس صنعت چاپ ما فرصت خوبی خواهد داشت تا خود را دست کم در کشورهای منطقه اکو معرفی کند و این وظیفه ما بود که زمینه چنین کاری را فراهم کنیم. البته من همه این موفقیت را مدیون درک بالای همکارانم در صنعت چاپ کشور میدانم به طوری که مسئولان نمایشگاه بینالمللی مشهد اذعان کردند که در هیچ یک از دورههای 15 گانه گذشته که نمایشگاه چاپ برگزار میشده، این میزان استقبال از نمایشگاه وجود نداشته است.
از مجموع 16 هزار متر مربع فضای محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی مشهد 6500 متر مربع به فضای اولین نمایشگاه چاپ و بستهبندی کشورهای عضو اکو (پکو 2009) و در واقع غرفههای شرکتهای چاپی اختصاص یافته و بیش از 300 شرکت داخلی و خارجی و نیز بیش از 30 نام معتبر تجاری بینالمللی صنعت چاپ و بستهبندی در این نمایشگاه حضور دارند.
اولین نمایشگاه چاپ و بستهبندی کشورهای عضو اکو (پکو 2009) عصر امروز دوم آذر به کار خود پایان خواهد داد.
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