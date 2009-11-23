زلزله خاموش در جاده های کشور/ خطای انسانی عامل اصلی تصادفات رانندگی

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که سه عامل خودرو، جاده و انسان در بحث وقوع یک تصادف رانندگی سهیم هستند، عامل انسانی را باعث وقوع بیش از 90 درصد از تصادفات و حوادث رانندگی در کشور می دانند.

در حال حاضر و بر اساس آمارهای موجود هر ساله در دنیا یک میلیون و 500 هزار نفر جان خود را به دلیل تصادفات رانندگی از دست می دهند و آمار روزانه مرگ و میر بر اثر این حوادث بین سه هزار و 200 تا سه هزار 500 نفر متغییر است. با توجه به این مهم آمار مجروحین ناشی از تصادفات رانندگی در جهان در طول یک سال گاهی به بالای 50 میلیون نفر نیز افزایش پیدا می کند.

سالانه حدود 518 میلیارد دلار هزینه ناشی از حوادث و تصادفات رانندگی است و در کل 2.1 درصد مرگ و میرهای دنیا توسط تصادفات رانندگی اتفاق می افتد و 23 درصد تمامی مجروحیتها و مصدومیتها نیز از هیمن ناحیه رخ می دهد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان در این رابطه به خبرنگار مهر در سنندج گفت: نهمین بار بیماری در دنیا مربوط به حوادث ترافیکی و رانندگی است که بر اساس پیش بینی های صورت گرفته توسط سازمان های جهانی این میزان تا سال 2020 سومین بار بیماری ها را به خود اختصاص می دهد.

فرزام بیدار پور با اشاره به سهم کشورهای مختلف از تصادفات رانندگی عنوان کرد: 85 درصد از حوادث رانندگی در کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد در حالی که بیشترن میزان خودروها در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته جهان تردد می کنند.

وی گفت: همچنین آمارهای کشور ما نشان می دهد که به ازای هر 100 هزار نفر 43 مورد حادثه ترافیکی و رانندگی صورت می گیرد که از این حیث کشور ما را در زمره کشورهای برتر دنیا قرار داده است.

مدیر کل راه و ترابری استان کردستان نیز در خصوص وضعیت حوادث ترافیکی و رانندگی در کشور و سایر نقاط جهان گفت: در حالیکه در سالهای گذشته حوادث طبیعی به عنوان عامل اصلی مرگ و میرها در کشور مطرح بود ولی متاسفانه در حال حاضر تصادفات رانندگی یکی از عاملهای اصلی مرگ و میرها در کشور را به خود اختصاص داده است.

عطالله قادری بیان داشت: به صورت میانگین و در طول یک سال در کشور 22 تا 30 هزار نفر بر اثر حوادث و تصادفات رانندگی در جاده های برون شهری و درون شهری جان خود را از دست می دهند که به نظر می رسد مسائل فرهنگی و همچنین خطای انسانی عامل اصلی بخش اعظمی از این حوادث است.

وی گفت: در حال حاضر در کشوری همچون هلند به ازای هر نفر 1.5 ماشین و خودرو وجود دارد که در سال گذشته میلادی تنها 900 نفر در این کشور بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده اند.

مدیر کل راه و ترابری مشکل فرهنگی و نبود شیوه های مناسب برای اطلاع رسانی را از جمله مهمترین مشکلات این بخش ذکر کرد و افزود: در جریان سقوط هواپیمایی مسیر تهران به ایروان در تابستان سال جاری که بیش از 160 نفر کشته شدند بیش از دو هفته تمامی رسانه های کشور آن را مورد توجه قرار داده و حتی در کشورهای دیگر نیز به آن پرداخته شد در حالیکه در همان یک هفته سقوط هواپیما 179 نفر به دلیل تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند و هزاران نفر نیز مجروح و مصدوم شدند که آن گونه لازم بود به آن توجهی نشد.

قادری گفت: در بحث مقابله با افزایش حوادث ترافیکی در کشور سازمانها و ارگانهای مختلفی باید فعالیت کنند که البته توجه به مسائل فرهنگی در این راستا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

وی یادآور شد: وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما به عنوان دستگاه های تاثیر گذار در بحث فرهنگ سازی مطرح هستند که هر چند در طول یکی دو سال گذشته صدا و سیما با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی اقداماتی را آغاز کرده است ولی این کافی نیست و باید سایر وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی نیز در این بخش همکاری نمایند.

فرمانده پلیس راه استان کردستان نیز در این خصوص به خبرنگار مهر در سنندج گفت: سه عامل خطای انسانی، خودرو و جاده باعث وقوع یک حادثه و تصادف رانندگی به شمار می روند که عامل انسانی یعنی راننده و یا عابر پیاده عامل 90 درصد از حوادث رانندگی است.

رمضان نادری افزود: عدم رعایت فرهنگ صحیح در رانندگی و همچنین بی توجهی به قوانین از جمله مهمترین خطاهای است که توسط رانندگان وسایل نقیله رعایت نمی شود به گونه ای که تقریبا عامل 70 درصد از واژگونی خودروها عدم رعایت سرعت مجاز در سطح جاده ها به شمار می رود.

در حالیکه بر اساس آمارهای کشور از عامل انسانی به عنوان یک دلیل اصلی در وقوع تصادفات رانندگی یاد می شود که باید توجه داشت بحث امن کردن جاده ها و راه های اصلی در کشور و همچنین افزایش امنیت در خودروهای تولیدی از جمله دیگر عواملی است که باید به آن توجه شود.

اول آذرماه هر سال روز جهانی قربانیان حوادث ترافیکی نامگذاری شده است.

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