تغییرات فدراسیون ها بعداز گوانگژو انجام شود / پرهیز از تصمیم پرهزینه

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور علی سعیدلو در راس سازمان تربیت بدنی، وضعیت آینده فدراسیون ها وارد پروسه جدیدی شده و نفر اول ورزش کشور در نظر دارد با تغییر روسای فدراسیون ها، وضعیت ورزش کشور را هم با دگرگونی مواجه سازد.

در این راستا عنوان شد افرادی که بیش از دو دوره بر ریاست یک فدراسیون تکیه زده اند، باید عطای ادامه کار را به لقایش ببخشند. چنانچه این دستورالعمل به صورت اجرایی درآید، به عنوان نمونه ورزش کشور شخصی مثل محمود مشحون که نقش انکارناپذیری در موفقیت های سال های اخیر بسکتبال را داشته، از دست خواهد داد.

بهمن نیکخو جانشین رئیس سازمان تربیت‌بدنی در امور مجامع پیش از این گفته بود: تغییرات صورت گرفته در بخش معاونان و مسئولان ستادی سازمان، بزودی به فدراسیون‌ها نیز می‌رسد.

با جا به‌جایی‌های صورت گرفته در بخش معاونان و مسئولان ستادی سازمان تربیت‌بدنی، امیدواریم خون تازه‌ای به ورزش تزریق شود. به احتمال زیاد، این تغییرات بزودی به فدراسیون‌ها نیز می‌رسد. به عقیده سعیدلو، فدراسیون‌ها باید برنامه مدار باشند و برای تحقق اهداف خود برنامه‌های عملیاتی ارائه دهند تا سازمان نیز بتواند نظارت و ارزیابی دقیقی روی کار آنها انجام دهد.

درحال حاضر بحث بر سر این است که مدیرانی که بیش از دو دوره بر سمت ریاست بر فدراسیون ها تکیه زده اند باید جای خود را به نفرات جدید بدهند تا تحرکی اساسی در ورزش کشور پدید آید. اکنون باید دید در آستانه مهم ترین رویداد آسیایی یعنی بازی های آسیایی 2010 گوانگژو، چقدر کار کارشناسی بر روی این امر انجام شده است!

فدراسیون های شرکت کننده در بازی های آسیایی با فرض اینکه عملکرد قابل قبولی در رقابت های آتی نداشته باشند، دست کم نمایش آنها با روسای فعلی، ارزیابی بهتری را در اختیار مسئولان سازمان قرار می دهد.

درحالی که اگر امروز تغییری صورت پذیرد، بی تردید هیچ کسی نمی تواند در قبال عملکرد فدراسیون ها در بازی های آسیایی از آنها توضیح بخواهد و از سویی بخت موفقیت تیم های ورزشی ما در این رقابت ها به حداقل می رسد. چرا که موفقیت یک گروه ورزشی مستلزم ثبات است حال آنکه این تغییرات دست کم چندین ماه وضعیت فدراسیون ها را به تلاطم وامی دارد.

این درحالی است که حمید سجادی، معاون سازمان تربیت بدنی و رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی، روز شنبه گفت: نه تنها موجی مبنی بر تغییر در فدراسیون های ورزشی در کار نیست بلکه مدیران فدراسیون ها همچنان با قوت و با برنامه به کار خود ادامه می دهند.

این صحبت ها در حالی مطرح می شود که این روزها از طریق رسانه ها نام برخی گزینه ها هم برای جایگزینی بعضی از روسای فدراسیون ها به گوش می رسد.

اکنون باید منتظر ماند و دید آیا مسئولان سازمان تربیت بدنی با تصمیمی عجولانه و البته غیرکارشناسانه ، فدراسیون ها را دستخوش تغییر می سازند و یا با مطالعه بیشتر و صرف زمان معقول تر، تصمیمی بهتر در خصوص دگرگونی فدراسیون ها را در دستور کار قرار می دهند.