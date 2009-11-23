برزیل قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی پنجمین دوره مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی یکشنبه شب در ساحل شهر دوبی امارات برگزار شد، که طی آن تیم ملی فوتبال برزیل با شکست 10 بر5 تیم ملی سوییس به عنوان قهرمانی این رقابت‌ها دست یافت.

برزیل که پیش از این سه بار در سال‌های 2006، 2007 و 2008 موفق به کسب عنوان قهرمانی مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی شده بود، این بار نیز با اقتدار تیم‌هایی چون سوییس، پرتغال، ایتالیا، بحرین و نیجریه را از پیش رو برداشت و قهرمان شد.

در دیدار رده بندی مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی 2009 تیم ملی پرتغال با نتیجه 14 بر 7 اروگوئه را شکست داد و به عنوان سوم این دوره از رقابت‌ها دست یافت.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در این دوره از رقابت‌ها حضور نداشت و سه تیم امارات، بحرین و ژاپن به نمایندگی از قاره آسیا در جام جهانی فوتبال ساحلی 2009 شرکت کرده بودند. امارات و بحرین در مرحله گروهی این مسابقات حذف شدند و ژاپن نیز در مرحله یک چهارم نهایی با قبول شکست در مصاف با پرتغال از دور رقابت‌ها کنار رفت.