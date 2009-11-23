ارائه وب سایت کمک به بی خانمان های آمریکایی توسط بنیانگذار ویکی پدیا

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیانگذار دانشنامه مشهور آنلاین ویکی پدیا وب سایت جدیدی را با عنوان تامپا راه اندازی کرده است تا با کمک آن به بی خانمان های فلوریدا کمک کند.

جیمی ولز وب سایت جدید tampabayhomess.wikia.com را با هدف حمایت از افراد بی خانمان ایالت فلوریدا به وجود آورده تا منبعی آنلاین را برای شرکتهای خدماتی، آژانسهای دولتی، و حامیان افراد بی خانمان برای تقسیم اطلاعات با استفاده از مدل مشابه ویکی پدیا ارائه کرده باشد.

به بیان دیگر این سازمانها با استفاده از اطلاعاتی که در این وب سایت در رابطه با افراد بی خانمان ارائه می شوند می توانند برنامه های هدفمندتری را برای مقابله با این مشکل اجتماعی اجرا کنند.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، ولز وب سایت ویکی پدیا را ابتدا در سن پترزبرگ پایه گذاری کرد. این وب سایت اکنون به یکی از مشهورترین دانشنامه های آنلاین جهان تبدیل شده است.