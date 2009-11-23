حمید محلاتی تهیه‌کننده این پروژه به خبرنگار مهر گفت: حمید معدنچی مشغول تدوین و صداگذاری است و شهرام غلامپور موسیقی متن مجموعه تلویزیونی "جوانه‌ها" را می‌سازد.

مجموعه "جوانه‌ها" با نام موقت در 13 قسمت 45 دقیقه‌ای به سفارش سیمای مرکز قزوین تولید می‌شود و در آن کاوه آشنا، میترا شیرکوند، طاهره علایی، گیلدا احمدی، شیما مومنی، زهره کدخدزاده و محسن زرآبادی بازی کردند. این مجموعه با موضوع مهاجرت روستائیان به شهر و تشکیل تعاونی‌های کشاورزی تهیه می‌شود.

داستان مجموعه "جوانه‌ها" درباره دختری به نام زرین است که در کارشناسی ارشد کشاورزی تحصیل می‌کند. تا اینکه بعد از فروش زمین‌های کشاورزی همراه خانواده‌اش به شهر می‌رود، اما در آنجا درگیر مشکلات مختلف می‌شود.

عوامل این پروژه عبارتند از نیوشا صدر نویسنده، روح‌الله بیگی مدیر تصویربرداری، حمیدرضا لطفی مدیر تولید، محمد حبیبی صدابردار، سیمه زاج کانی منشی صحنه، کاظم صیادی طراح گریم و قاسم مربی طراح صحنه.