به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ فدراسیون والیبال در شرایطی تصمیم به 12 تیمی کردن مسابقات سال آینده گرفته است که نتوانست برنامه‎های خود را برای آغاز مسابقات امسال با تعداد تیم‏های مشخص، پیگیری بازی‏ها با همان تعداد و همچنین تغییر در نحوه امتیازدهی بازی ها عملی کند.

فصل جاری مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور با 14 تیم آغاز شد و پس از گذشت سه هفته از بازی‎ها، تیم دانشگاه آزاد که به خاطر بدهکاری از جدول بازی‎ها حذف شده بود به عنوان تیم پانزدهم وارد لیگ شد که همین مسئله موجب تغییر برنامه بازی‎ها شده که مهمتر از همه پیگیری فشرده آنها را در مرحله برگشت (دو دیدار درهرهفته) به دنبال خواهد داشت.

همچنین طبق تصمیمات سازمان لیگ فدراسیون والیبال قرار بود نحوه توزیع امتیاز به تیم‎های شرکت‎کننده در مسابقات باشگاهی امسال تغییر کند. براین اساس امتیازات هفته اول طبق شیوه جدید توزیع شد اما این روش از هفته دوم به بعد کنار گذاشته شود تا بازهم مانند همیشه تیم برنده 3 امتیاز و بازنده یک امتیاز از آن خود کند.

درهرحال و با وجود اینکه سازمان لیگ فدراسیون والیبال در تحقق برنامه‎های از پیش تعیین شده خود برای لیگ برتر 88 ناکام بود، از حالا تصمیم به 12 تیمی کردن لیگ برتر سال آینده کرده است.

محمود حداد در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: به خاطر افزایش کیفیت بازی‎‌ها تصمیم به 12 تیمی و پیگیری منظم آنها تصمیم به 12 تیمی کردن لیگ برتر گرفته‎ایم. این موضوع در نشست ویژه سازمان لیگ که هفته آینده برگزار می‎شود، مطرح شده و در صورت تصویب به طور رسمی اعلام می‏شود.

وی ادامه داد: برای 12 تیمی شدن لیگ برتر 89، آخرین تیم تهرانی و سه تیمی شهرستانی پایین جدول لیگ 88 به لیگ دسته اول سقوط می‎کنند. ضمن اینکه بعد از کنار گذاشتن این 4 تیم، آخرین تیم شهرستانی باقی مانده در جدول با تیم دوم رقابت‎های دسته اول دیدار می‎کند تا دوازدهمین تیم شرکت‎کننده در لیگ برتر سال آینده معرفی شود.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال همچنین به بررسی نحوه برگزاری رقابت‎های پلی‎آف در جلسه هفته آینده اشاره کرد و یادآور شد: مرحله برگشت بازی‎های لیگ جاری تا 18 فروردین ماه ادامه دارد. 8 تیم برتر رقابت‌های مرحله رفت و برگشت برگزارکننده دیدارهای پلی‎آف خواهد بود. با توجه به برگزاری بازی‎های کشورهای اسلامی چگونگی پیگیری این مرحله باید به طور جدی بررسی شود.