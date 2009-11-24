به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ فدراسیون والیبال در شرایطی تصمیم به 12 تیمی کردن مسابقات سال آینده گرفته است که نتوانست برنامههای خود را برای آغاز مسابقات امسال با تعداد تیمهای مشخص، پیگیری بازیها با همان تعداد و همچنین تغییر در نحوه امتیازدهی بازی ها عملی کند.
فصل جاری مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور با 14 تیم آغاز شد و پس از گذشت سه هفته از بازیها، تیم دانشگاه آزاد که به خاطر بدهکاری از جدول بازیها حذف شده بود به عنوان تیم پانزدهم وارد لیگ شد که همین مسئله موجب تغییر برنامه بازیها شده که مهمتر از همه پیگیری فشرده آنها را در مرحله برگشت (دو دیدار درهرهفته) به دنبال خواهد داشت.
همچنین طبق تصمیمات سازمان لیگ فدراسیون والیبال قرار بود نحوه توزیع امتیاز به تیمهای شرکتکننده در مسابقات باشگاهی امسال تغییر کند. براین اساس امتیازات هفته اول طبق شیوه جدید توزیع شد اما این روش از هفته دوم به بعد کنار گذاشته شود تا بازهم مانند همیشه تیم برنده 3 امتیاز و بازنده یک امتیاز از آن خود کند.
درهرحال و با وجود اینکه سازمان لیگ فدراسیون والیبال در تحقق برنامههای از پیش تعیین شده خود برای لیگ برتر 88 ناکام بود، از حالا تصمیم به 12 تیمی کردن لیگ برتر سال آینده کرده است.
محمود حداد در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: به خاطر افزایش کیفیت بازیها تصمیم به 12 تیمی و پیگیری منظم آنها تصمیم به 12 تیمی کردن لیگ برتر گرفتهایم. این موضوع در نشست ویژه سازمان لیگ که هفته آینده برگزار میشود، مطرح شده و در صورت تصویب به طور رسمی اعلام میشود.
وی ادامه داد: برای 12 تیمی شدن لیگ برتر 89، آخرین تیم تهرانی و سه تیمی شهرستانی پایین جدول لیگ 88 به لیگ دسته اول سقوط میکنند. ضمن اینکه بعد از کنار گذاشتن این 4 تیم، آخرین تیم شهرستانی باقی مانده در جدول با تیم دوم رقابتهای دسته اول دیدار میکند تا دوازدهمین تیم شرکتکننده در لیگ برتر سال آینده معرفی شود.
رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال همچنین به بررسی نحوه برگزاری رقابتهای پلیآف در جلسه هفته آینده اشاره کرد و یادآور شد: مرحله برگشت بازیهای لیگ جاری تا 18 فروردین ماه ادامه دارد. 8 تیم برتر رقابتهای مرحله رفت و برگشت برگزارکننده دیدارهای پلیآف خواهد بود. با توجه به برگزاری بازیهای کشورهای اسلامی چگونگی پیگیری این مرحله باید به طور جدی بررسی شود.
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