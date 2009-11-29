معتقدی با اعلام این خبردر گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مجموعه شعرهای"از پاره‌های دوست داشتن" در نشر افراز، "سه شنبه‌های سرخ به اردیبهشت می آیند" در کتابسرای تندیس و "پاره‌های دلواپسی" توسط نشر ابتکار زیر چاپ است.

این منتقد ادبی افزود: یک کتاب هم به سفارش نشر ثالث درباره زندگی و شعر اسماعیل خویی در قالب یک کار تحلیلی در دست نگارش دارم.

وی ادامه داد: در این اثر سیر کار خویی را در 40 عنوان کتابش بررسی می کنم. او شاعری است که بخشی از کتابهایش در ایران منتشر شده و از آنجا که سه دهه اخیر از زندگیش را خارج از کشور بوده است 20 عنوان از کتابهایش را در خارج منتشر کرده است.

شاعر مجموعه "دستی میان پنجره و باران" در توضیح بیشتر این کتاب عنوان کرد: این کتاب با نام "به رسم حقیقت و زیبایی" در بررسی زندگی و شعر خویی در 4 دهه اخیر است که بهار آینده به ناشر سپرده می شود.

این پژوهشگر افزود: این کتاب کاملا تحلیلی است و کتابها و نگرش خویی در حوزه شعر و خردورزی را بررسی می کند. خویی در حلقه شعر خراسانی قرار دارد و از یاران نزدیک اخوان ثالث است. ولی تفاوت او با این حلقه بینش فلسفی و خردورزی اوست که با دیگران متفاوت است.

معتقدی کتاب را دارای سه بخش عمده دانست و بیان کرد: خردورزی در شعر خویی، نگرش مرگ‌اندیش و یاس فلسفی در شعر خویی سرفصلهایی است که بدانها پرداخته می‌شود.

وی درباره کتابهای دیگری که در دست چاپ دارد گفت: کتاب "میان پنجره و دیدن" خوانش 10 شعر از 10 شاعر شامل شاملو، فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی، سپانلو، سیدعلی صالحی، م.آزاد، ضیاء موحد، حافظ موسوی و منوچهر آتشی در نشر ثالث آماده انتشار است.

معتقدی تصریح کرد: "بر گستره شعر امروز" کتاب دیگری است که در همین انتشارات در دست چاپ است. در این کتاب به زندگی و شعر شاعران معاصر از جمله شاملو، سپهری، بیژن نجدی و فروغ پرداخته شده است.

از این نویسنده به تازگی "جهان پاره‌های دلواپسی" توسط نشر کتابسرای تندیس منتشر شده است. "جهان پاره‌های دلواپسی" سومین مجموعه مقالات معتقدی در حوزه شناخت صادق هدایت، جلال آل احمد، شاهرخ مسکوب، اردشیر رستمی همراه با نقد آثاری از صادق هدایت ( با زخوا نی داستان سگ ولگرد)، جلال آل احمد ( بازخوانی د استان جا ی پا)، م. به آ ذ ین (نگاهی به چشم‌انداز میهمان این آقایان)، ع. پاشایی (نگاهی به "نام همه شعرهای تو / زندگی و شعرهای احمد شاملو)، بیژن نجدی( تاملی بر مجموعه داستان یوزپلنگانی که با من دویده‌اند)، سهیلا بسکی ( نگاهی به مجموعه داستان بی بی پیک)، فرناند وپسوآ ( نقد ی بر کتا ب دلوا پسی)، زویا پیرزاد (نگاهی به رمان ما عا دت می کنیم)، منیرو روانی‌پور( نقدی بر زن فرودگاه فرانکفورت)، سودابه ا شرفی (تاملی بر رما ن ما هی‌ها در شب می خوا بند)، آ لن رب گری یه (بازخوا نی رمان پا کن‌ها)، فرخنده حا جی زاده(نقدی بر رمان از چشمهای شما می ترسم) است.