"رئال سالت لیک" با شکست گالکسی قهرمان فوتبال آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیاتل تایمز، تیم های فوتبال لس آنجلس گالکسی و رئال سالت لیک در دیدار نهایی رقابت های MLS Cup که روز گذشته در "کوئست فیلد" برگزار شد با نتیجه تساوی یک بر یک به کار خود پایان دادند اما این سالت لیک بود که در نهایت با درخشش دروازه بان خود "نیک ریماندو" فاتح دیدار نهایی لقب گرفت.

برای گالکسی "مانگی" در دقیقه 41 گل زد و "فیندی" در دقیقه 64، گل تساوی بخش را به ثمر رساند. سالت لیک در ضربات پنالتی با حساب 5 بر 4 مقابل حریف خود پیروز شد.

دیوید بکهام ، ملی پوش انگلیسی گالکسی و لاندن داناوان که روز جمعه به عنوان بازیکن سال فوتبال آمریکا انتخاب شد در این دیدار حضور داشتند اما کاری از پیش نبردند.