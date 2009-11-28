به گزارش خبرنگار مهر، وزارت آموزش و پرورش از جمله وزارتخانه هایی است که حوزه کاری اش تا کیلومترها دورتر از خاک وطنمان گسترش می یابد و در تمام نقاط دنیا از خاور دور گرفته تا آفریقا و اروپا و آمریکا دارای مدرسه، دانش آموز و معلم ایرانی است.

با توجه به اهمیت این مدارس و فرهنگیان شاغل در آن که کیلومترها از خاک کشورمان دور هستند با مدیرکل مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش ساعتی را به گفتگو در باره وضعیت این مدارس پرداختیم، که در ادامه می خوانید:

* خبرگزاری مهر - گروه اجتماعی: آقای قاسمی. هم اکنون ایران در کدام کشورها مدرسه دارد و بیشترین مدارس ایرانی در چه کشوری هستند؟

- سید علی اکبر قاسمی: هم اکنون ما در 79 کشور دنیا و 107 شهر مدرسه داریم که بیشترین آن با 7 مدرسه در امارات هستند. همچنین ما در کشورهای ترکیه، سوریه، قطر، کویت و همچنین آسیای شرقی و آفریقا و اروپا مدرسه داریم.

* چند دانش آموز ایرانی مقیم خارج در مدارس ایرانی درس می خوانند؟

- 17 هزار و 957 دانش آموز به شکل رسمی و غیر رسمی در مدارس ما درس می خوانند.

* وضعیت پوشش تحصیلی در مدارس خارج از کشور چگونه است؟

طبق یک سرشماری غیر رسمی عنوان می شود حدود 300 هزار دانش آموز در خارج از کشور داریم اما آنچه که ما تحت پوشش برده ایم و آمار رسمی ما محسوب می شود همین 17 هزار و 957 نفر است سید علی اکبر قاسمی

- پوشش تحصیلی ما در خارج از کشور بد نیست. اما به ذهنم می رسد که هنوز می توانیم با ایجاد مدارس بین المللی پوشش بیشتری داشته باشیم اما امکانات آن را نداریم. در برنامه هایمان هست که در تاجیکستان و لندن مدرسه بین المللی راه اندازی کنیم. همینطور در سایر کشورهای جهان اما اگر مدارس ما بین المللی شود به طور قطع تعداد دانش آموزان و استقبال والدین در خارج از کشور به این مدارس بیشتر می شود.

* چرا مدارس بین المللی؛ مگر مدارس ایرانی کیفیت مناسب را برای جذب دانش آموزان ندارند؟

- خوب بسیاری از والدین وقتی که می بینند که فرزندشان قرار است در این کشور بزرگ شود و مدارس ما ایرانی است آنها را به مدرسه همان کشور می فرستند ولی اگر ما تعداد مدارس بین المللی را که کتابهای درسی آن انگلیسی اما با فرهنگ و هویت ایرانی است را بالا ببریم قطعا افراد برای ادامه تحصیل فرزندشان به آنجا مراجعه می کنند. ما در حال حاضر سه مدرسه بین المللی داریم دو تا در تهران و یکی در امارات اما تعداد آنها کافی نیست.

* درصد واقعی پوشش تحصیلی دانش آموزان در خارج از کشور واقعا چقدر است؟

- طبق یک سرشماری غیر رسمی عنوان می شود حدود 300 هزار دانش آموز در خارج از کشور داریم اما آنچه که ما تحت پوشش برده ایم و آمار رسمی ما محسوب می شود همین 17 هزار و 957 نفر است.

* یعنی بیش از 280 هزار نفر در مدارس ایرانی حضور ندارند؟

- بله همین طور است این تعداد یا در مدارس ما درس نمی خوانند و یا اصلا به مدرسه نمی روند.

ما هم از وزارت کشور وهم وزارت امور خارجه و سایر نهادهای دولتی استمداد طلبیده ایم که به شکلی این آمار را جمع کنیم و وضعیت آموزشیمان را روشن کنیم سیدعلی اکبر قاسمی

*چطور آمار دقیق را ندارید؟ آیا شناخت این افراد از طریق روادید برای شما ممکن نیست؟

- خیر. آمار روادید در اختیار ما قرار نمی گیرد. هم اکنون دنبال رفع این مشکل هستیم و امیدوارم در آینده ای نه چندان دور آمار رسمی دانش آموزان واجب التعلیم ایرانی مقیم خارج از کشور را تهیه کنیم.

* تاکنون از وزارت کشور و امور خارجه این آمار را نخواستید؟

- ما هم از وزارت کشور و هم وزارت امور خارجه و سایر نهادهای دولتی استمداد طلبیده ایم که به شکلی این آمار را جمع کنیم و وضعیت آموزشی مان را روشن کنیم اما آماری که هم اکنون ما در اختیار داریم این است که مثلاً در امارات نزدیک به 6 هزار دانش آموز در 7 مدرسه داریم در حالیکه در آماری که زبانی مطرح می شود و دقیق هم نیست گفته می شود 30 هزار دانش آموز در امارت داریم یعنی ما تنها یک ششم دانش آموزان ایرانی مقیم امارات را تحت پوشش ببرده ایم و بقیه به مدارس ما نیامده اند.

* چرا پوشش تحصیلی شما پایین است؟

- دلایل مختلفی دارد. به طور مثال همان طور که گفتم بسیاری از دانش آموزان ایرانی مقیم خارج صرفا بدلیل نبود مدارس بین المللی به مدارس ایرانی می آیند و یا تمایل دارند در مدارس خارجی درس بخوانند.

* خوب چرا تاکنون نتوانسته اید این مدارس را گسترش دهید؟

بسیاری از دانش آموزان ایرانی مقیم خارج صرفا بدلیل نبود مدارس بین المللی به مدارس ایرانی می آیند و یا تمایل دارند در مدارس خارجی درس بخوانند سیدعلی اکبر قاسمی

- مسئولان نظام در دیداری که با سفرا و دیپلماتها داشتند خواهان توسعه این مدارس برای ادامه تحصیل دانش آموزان ایرانی در خارج از مرزهای ایران بودند. ما نیز درصدد آن هستیم اما هزینه بالایی دارد. کما اینکه هم اکنون توانسته ایم در کشور امارات مدرسه های شیک با ظرفیت بسیار بالا بسازیم.

* در بسیاری از شهرهای دنیا همچون نیویورک ایرانیان زیادی زندگی می کنند که قابلیت گسترش این مدارس وجود دارد و کار شما را برای ساخت مدرسه راحت تر می کند.

- ما در آمریکا پس از قطع روابط سیاسی اصلا مدرسه نداریم. حتی در کانادا نیز که بیشتر ایرانی ها مقیم آنجا هستند اجازه راه اندازی مدرسه و حتی صدور ویزا برای اعزام معلم داده نشده است و آن چند مدرسه ای هم که در این کشور وجود دارد غیردولتی هستند که تبعه ایرانی غیر فرهنگی آن را اداره می کنند.

* یکی دیگر از بحثهایی که همواره درباره مدارس ایرانی مطرح است، کیفیت پایین آموزش در آنهاست که موجب تمایل بسیاری از ایرانی ها به مدارس خارجی می شود. چرا باید اینگونه باشد؟

- برای نشان کیفیت مدارسمان توضیح همین مسئله کافی است که از بین بیش از یک میلیون و 15 هزار

من فرزند سفیر یا رایزن فرهنگی یا کنسولگری را نمی شناسم که در مدرسه بین المللی آن کشور درس بخوانند و تنها برای امتحان در مدارس ما ثبت نام کنند سید علی اکبر قاسمی

فرهنگی که داریم، تنها 20 هزار نفر حق شرکت در آزمون کتبی حضور در مدارس خارج از کشور را دارند که طی آن 3 هزار نفر قبول می شوند و پس از آن در مصاحبه شفاهی 600 نفر برای اعزام به خارج از کشور انتخاب می شوند. پس سرآمدترین و بهترین معلمان ما در مدارس ایرانی خارج از کشور تدریس می کنند.

* پس چرا فرزند دیپلماتها در مدارس خارجی درس می خوانند و فقط برای شرکت در امتحانات نهایی در مدارس شما به شکل غیر حضوری ثبت نام می کنند؟

- بنده سعی کرده ام در دوران تصدی خودم این دسته از افراد را به حداقل برسانم. من فرزند سفیر یا رایزن فرهنگی یا کنسولگری را نمی شناسم که در مدرسه بین المللی آن کشور درس بخوانند و تنها برای امتحان در مدارس ما ثبت نام کنند. چون فقط بحث آموزشی نیست مسائل دیگری هم هست. ما سعی کرده ایم در همه کشورهایی که سفارتخانه داریم حتی در حد کنسولگری و رایزن فرهنگی مدرسه بسازیم تا فرزندان آنها در مدارس ایرانی درس بخوانند.

.... ادامه دارد

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گفتگو از فهیمه سادات طباطبایی