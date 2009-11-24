تولید بنزین در پالایشگاه‌ آبادان افزایش یافت

علیرضا ابهجی در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان افزود: با راه اندازی واحد کت کراکر (بنزین سازی) ظرفیت تولید بنزین این پالایشگاه به روزانه 16 میلیون لیتر و سهم آن در تامین بنزین مورد نیاز کشور به 30 تا 32 درصد می رسد.

ابهجی با بیان این که پالایشگاه آبادان از میان 9 پالایشگاه دیگر، میانگین خوراک ماهیانه بیشتری دارد، اظهار داشت: این پالایشگاه با 400 هزار بشکه در روز، 25 درصد خوراک ماهیانه پالایشگاه‌های کشور را به خود اختصاص داده است.

به گفته وی، روزانه 300 هزار بشکه از خوراک مورد نیاز پالایشگاه آبادان از چاه‌های نفتی اهواز-آسماری دزفول شمالی و امیدیه و 100 هزار بشکه از منطقه دارخوین تامین می‌شود که بر اساس برنامه ریزی، میزان دریافت نفت خام دارخوین در این پالایشگاه تا دو ماه آینده به 160 هزار بشکه افزایش می یابد.

مدیرعامل پالایشگاه آبادان افزود: با افزایش خوراک ورودی پالایشگاه از منطقه دارخوین، نفت کوره تولیدی کاهش و کیفیت و کمیت فرآورده‌ها در پالایشگاه ارتقا می‌یابد.

با بهره‌برداری از مرحله سوم طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان تا اواسط سال 89، این پالایشگاه قادر خواهد بود روزانه 6 میلیون لیتر بنزین با عدد اکتان بالا در پالایشگاه آبادان تولید کند، ضمن آن که ظرفیت تولید بنزین پالایشگاه به روزانه 16 میلیون لیتر افزایش خواهد یافت.