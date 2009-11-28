سفرهای گروهی با اجرای طرح یارانه ها کاهش می یابد

حسین ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب در مورد تاثیر هدفمند کردن یارانه ها در کاهش سفرها افزود: طبیعتا با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و افزایش هزینه های جاری آب، برق و نرخ هتل و .. سفرهای گروهی نیز کاهش زیادی پیدا می کند.

کارشناسان معتقدند در شرایطی که تنها تعداد بسیار کمی از مردم که از درآمد خوبی برخوردارند امکان سفر را دارند هدفمند کردن یارانه ها باعث خواهد شد که تعداد سفرهای این درصد از مردم نیز کمتر شود به همین دلیل دولت باید تسهیلات و امکاناتی برای مردم فراهم کند که اقشار بسیاری از مردم بتوانند سفر کنند.

ذوالفقاری با اشاره به اینکه مردم در سالهای گذشته نیز به معنای واقعی سفر نکرده اند، گفت: شرایط بد اقتصادی خانواده ها و همچنین قیمت بالای مراکز اقامتی باعث شده بود که طی سالهای قبل نیز مردم در هتل پارک اقامت داشته باشند در حالیکه اینگونه سفرها تاثیری بر صنعت گردشگری ایران نداشته است.

این کارشناس ارشد توریسم با اشاره به اینکه حذف سفر باعث کاهش بهره وری و کارکرد خواهد شد، اظهار داشت: دولت با حذف یارانه ها باید سیاستهایی را اعمال کند تا مشکل سفر در میان مردم در کوتاه مدت برطرف شود.

ذوالفقاری تاکید کرد: در ایران با آغاز تعطیلات هزینه های سفر 20 تا 25 درصد افزایش پیدا می کند در حالی که باید عکس این موضوع به کار گرفته شود و در شرایطی که مردم زمانی را برای سفر دارند برای افزایش گردشگری، امکانات و تسهلاتی نیز در اختیارشان قرار داده شود.