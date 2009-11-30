آمار حوادث رانندگی ایران در حد فاجعه است

دکتر رضا غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر، اقدامات دستگاههای مسئول در جهت کاهش حوادث رانندگی را ضعیف عنوان کرد و گفت : گرچه طی سالهای گذشته اقداماتی در راستای کاهش حوادث رانندگی انجام شده اما کافی نبوده و آمار سالانه کشته ها نشان از ضعف در اقدامات انجام شده است.

بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی 12 هزار و 286 نفر در حوادث رانندگی نیمه اول امسال جان خود را از دست دادند که بیشترین آمار فوت‌شدگان مربوط به استان تهران و کمترین مربوط به کهگیلویه و بویراحمد بوده است.

این در حالی است که مطالعات سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد سوانح رانندگی بزرگترین عامل مرگ و میر جوانان به شمار می رود و 10 درصد موارد مرگ و میر نیز در سنین 10 تا 24 سال در جوانان جهان، به حوادث جاده ای مربوط می شود.

مشاور سابق وزیر راه به اقدامات اثر بخش سایر کشورها در بحث کاهش حوادث رانندگی اشاره کرد و گفت: برخی کشورها با اقدامات جدی و موثر توانسته اند تعداد کشته های حوادث رانندگی خود را طی 7 الی 8 سال از 20 هزار نفر به 8 هزار نفر برسانند.

به گفته غیاثی سالانه 25 هزار نفر در ایران به دلیل حوادث رانندگی جان خود را از دست می دهند و این در حالی است که 10 برابر این آمار دچار نقص عضو می شوند.

دبیر همایش بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای آمار مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در ایران را در حد فاجعه ذکر کرد و گفت : تمامی ارگانها از وضعیت نگران کننده حوادث رانندگی آگاه هستند بنابراین می طلبد به صورت جدی وارد این موضوع شوند.