بررسی گزارش مهر از بازار لوازم التحریر توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی

محمدرضا مخبر دزفولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش مهر درباره نبود الگو برای تولید لوازم التحریر گفت: در این گزارش آمده بود که نوشت افزارهای دانش آموزان نمادهایی غیر از مبانی فرهنگی و بومی و ارزشهای ملی و دینی ما را تبلیغ می کنند که وسعت آن هم کم نبوده است.

چندی پیش گروه اجتماعی خبرگزاری مهر گزارشی را مبنی بر " یکه تازی جومونگ و سوسانا در عصر بی الگویی کودکان ایرانی" تهیه و منتشر کرده بود که بسیاری از کارشناسان آموزشی و فرهنگی نبست به آن واکنش نشان دادند.

دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: به محض اینکه این گزارش مطرح شد آن را جزو موارد در دست بررسی قرار دادیم و شخصاً سازو کاری را به کمیسیون تعلیم و تربیت شورایعالی انقلاب فرهنگی ماموریت دادم که تمام این گزارشها و موضوعات مرتبط را که به نظر ما یک نوع ناهنجاری فرهنگی است مورد بررسی قرار دهند.

اکثر جامعه شناسان و کارشناسان امور اجتماعی معتقدند که نبود مهندسی فرهنگی و فقدان جامعیت و انسجام مدیریت فرهنگی و اجتماعی در این سرزمین از آغاز ایام مواجه با فرهنگ و تمدن غرب ما را با این چالش برنده و خاموش روبرو کرده است.

مخبر دزفولی با بیان اینکه کمیسیون تعلیم و تربیت باید طی زمان معینی راهکار مناسبی را برای معرفی راهکارها و توانمندیها در حوزه فرهنگسازی لوازم التحریر ارائه دهند اظهار کرد: قطعاً نتایج مطالعات خود را در این زمینه ارائه خواهیم داد.