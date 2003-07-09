پور موسوي : سفر البرادعي به تهران نوعي اعتماد سازي است

وي در گفتگويي با خبر نگار سياسي مهر افزود : بين جمهوري اسلامي ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي نوعي بي اعتمادي وجود دارد و واكنشهاي دو طرف دليلي بر اين مدعا است . البته سفر البرادعي و اينكه او دعوت رسمي سازمان انرژي هسته اي كشورمان را پذيرفته نشانگر پايين آمدن مواضع قبلي دو طرف است و افق روشني را در مذاكرات دو جانبه نشان مي دهد.

پور موسوي تاكيد كرد : جمهوري اسلامي ايران در مذاكرات خود با البرادعي بايد پذيرش پروتكل الحاقي 2+ 93 را منوط به لغو تحريم ها و محدوديت هاي دست يابي به فناوري هسته اي كند البته ممكن است پذيرش اين پروتكل خود نوعي تعامل با جامعه جهاني باشد.

وي تصريح كرد : تمام تلاش و كوشش دولت آمريكا اين است تا مسئله فعاليت هاي هسته اي ايران را به مجامع جهاني بكشاند و فشارهاي سياسي ، نظامي و امنيتي خود را بر كشورمان افزايش دهد و در واقع آمريكاييها با نگرش خاصي اين سفر و توافقات حاصله بين طرفين را دنبال مي كنند.

اين كارشناس استراتژيك ابراز داشت : هر نوع توافق مثبت بين ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي اعمال آمريكا را در انزوا قرار مي دهد و باعث نفاق و جدايي در صف ائتلاف احتمالي عليه جمهوري اسلامي ايران مي شود و سياستهاي خصمانه و يك جانبه گرايانه آمريكا را در افكار جهاني روشن مي سازد .

پورموسوي اظهار داشت : اين منطقي است كه پذيرفتن پروتكل الحاقي خيلي از كشورها را دچار مشكل مي كند ولي نپذيرفتن آن نيز برخي از كشورها را در انزواي جهاني قرار مي دهد .

وي درمورد پروتكل الحاقي گفت : اين پروتكل يك بحث فني است و آمريكاييها تلاش مي كنند كه آن را در مجامع جهاني سياسي كنند و از آن به نحوء مطلوب خود بهره برداري نمايند ، بنابراين هرنوع كوتاهي در مسائل فني را مي توان خارج از بعد سياسي حل نمود .

پور موسوي تاكيد كرد : در واقع سفر البرادعي و پذيرش پروتكل الحاقي از جانب جمهوري اسلامي ايران داراي شرايط خاص است كه اميد است مقامات كشورمان بتوانند با در نظر گرفتن منافع ملي نسبت به روشن سازي افكار عمومي درباره اين پروتكل اقدام نمايند .



