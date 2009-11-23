کمتر از 100 موسسه مالی و اعتباری هنوز مجوز نگرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی امروز در حاشیه سومین همایش صادرت وخدمات بانکی در تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به نزدیک شدن پایان مهلت برای مراجعه موسسات مالی و اعتباری به بانک مرکزی ، اظهار داشت: تنها چهار تا پنج درصد از موسسات مالی و اعتباری تا کنون ساماندهی نشده اند که بیشتر آنها تا کنون به بانک مرکزی مراجعه کرده و تعداد زیادی از آنها توانستند مجوز را دریافت کنند، ضمن اینکه برخی نیز موافقت اصولی را اخذ کرده اند.

وی تصریح کرد: در همین راستا، سازمان اقتصاد اسلامی با 1200 صندوق نیز توانست مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کند.

بهمنی اظهار امیدورای کرد که تعداد باقی مانده موسسات مالی و اعتباری در مدت زمان باقی مانده برای دریافت مجوز اقدام کنند، در غیر این صوت بانک مرکزی به نحو دیگری با آنها برخورد خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی در هشت ماه گذشته لزوم دریافت مجوز فعالیت به موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز را اعلام کرده بود و صندوق های قرض الحسنه نباید به صورت دوره ای برای پرداخت سود اقدام کنند و اگر این صندوق ها مسئولیتی را قبول می کنند باید تعهدات ناشی از ان را بپذیرند.

بهمنی بدون اعلام مجازاتها برای موسساتی که تا پایان ماه جاری موفق به کسب مجوز نشوند، اظهار داشت: موارد مجازات با پایان مهلت اعلام خواهد شد.

وی با بیان آنکه ، بانک مرکزی برای حمایت از تعاونی های اعتبار اقدام به ارایه مجوز به آنها می کند ، گفت: این امر برای حمایت بیشتر برای بخش تعاون انجام می شود.

حراج سکه

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه در خصوص حراج سکه نیز گفت: بانک مرکزی سکه را تا رسیدن به قیمت جهانی عرضه کرده است، زیرا اگر قیمت به کمتر از قیمت های بین المللی می رسید باید ذخایر را با قیمت پایین ارایه می کردیم که در این صورت امکان خروج ذخایر وجود داشت.

وی ادامه داد: حداکثر قیمت طلا در بازار بر اساس نرخهای جهانی به علاوه کارمزدی اندک است .

بهمنی ، تعداد سکه های عرضه شده در بازار را اندک دانست و افزود: بانک مرکزی معتقد بود در این شرایط باید حدود 200 هزار قطعه سکه را ارایه کند اما در زمان حاضر کمتر از 20 هزار قطعه سکه در بازار مورد تقاضا بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: همزمان با عرضه سکه ها در بازار توسط بانک مرکزی مردم نیز برای دستیابی به سود بیشتر اقدام به فروش سکه ها کردند و این امر در میزان عرضه سکه ها موثر بود.

انتقال نهاد حراج سکه از بانک کارگشایی به بورس کالا

وی در خصوص انتقال نهاد حراج سکه از بانک کارگشایی به بورس کالا نیز گفت: این امر در حال بررسی است و در زمان حاضر بانک کارگشایی و سایر بانکها توانستند به نحو مطلوبی این امر را انجام دهند و مشکلی دراین خصوص وجود ندارد.

بهمنی اظهار داشت: بانک مرکزی در حال بررسی انتقال محل حراج سکه است و تا زمانی که نظرات کارشناسی مشخص نشود نمی توان اظهار نظر کرد.

تسهیلات سیستم بانکی به صادر کنندگان

وی درادامه در خصوص تسهیلات سیستم بانکی به صادر کنندگان گفت: بانک مرکزی 500 میلیون دلار را نزد بانکها سپرده گذاری کرده است تا صادر کنندگان بتوانند از آن استفاده کنند . علاوه بر آن نیز تا دو هفته آینده 500 میلیون دلار دیگر نیز تخصیص می یابد که در مجموع این رقم به یک میلیارد دلار افزایش می یابد.

بهمنی افزود: همچنین 500 میلیون دلار نیز خط اعتباری ری فاینانس برای صادر کنندگان در نظر گرفته شده است که می توانند ازآن برای صادرات در نظر گرفته شود.

به گفته وی ، تسهیلات ریالی برای صار کنندگان در نظر گرفته نشده است.

بدهکاران سیستم بانکی

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: هیئت دولت دو ماه به بدهکاران سیستم بانکی برای پرداخت مطالبات معوق فرصت داد تا در صورتی که اقدامی دراین خصوص انجام شود کل جریمه بخشوده می شود.

بهمنی خاطر نشان کرد: در صورتی که اقدامی در این خصوص نشود بانک مرکزی و سیستم بانکی نمی تواند بخششی را انجام دهد.

وی با بیان آنکه رقم جریمه بعد از این دو ماه شش درصد نیست ، اظهار داشت: این رقم پس از دو ماه و به مرور زمان به 8 ، 10 ، 12 درصد و .... افزایش می یابد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در صورتی که افراد برای تعیین تکلیف مطالبات معوق مراجعه نکنند اقدامات دیگری را انجام داده و صدور دسته چک و خدمات بانکی برای آنها را لغو می کند.

کنترل نقدینگی

وی در خصوص کنترل نقدینگی نیز گفت: اگر نقدینگی به سمت تولید وتکمیل واحدهای نیمه کاره حرکت کند اقتصاد کشور با مشکلی مواجه نخواهد شد اما در صورتی که به سمت جامعه سوق یابد منجر به ایجاد مشکل می شود.

به گفته وی ، هر زمان که نقدینگی به سمتی حرکت کند بانک مرکزی با انتشار اوراق مشارکت اقدام به جمع آوری نقدینگی و هدایت به سمت تولید می کند.

افزایش تسهیلات ازدواج

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد:هر چند تسهیلات ازدواج در زمان کنونی چهار میلیون تومان به صورت قرض الحسنه است اما بررسی های برای افزایش تسهیلات در این بخش برای اقشار خاصی همانند دانشجویان در حال انجام است.

وی افزود: هدف از بررسی ها افزایش میزان تسهیلات است و کاهش آن مد نظر نخواهد بود.