موافقت اولیه با مراکز غیرانتفاعی علوم پزشکی/ موافقت قطعی صادر نشد

دکتر سید امیر محسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مجوز اصولی برای چند مرکز از سوی وزارت بهداشت صادر شده است اما تبدیل مجوز اصولی به قطعی نیازمند سرمایه گذاری پرهزینه و کسب استانداردهای لازم است که این مراکز هنوز در تلاش برای کسب این استانداردها هستند.

ضیایی گفت: بازدیدهایی از سوی وزارت بهداشت از این مراکز انجام شده که با توجه به مثبت بودن نتایج این بازدیدها امکان دارد برخی از این مراکز بتوانند موافقت قطعی وزارت بهداشت را کسب کنند.

مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت یادآور شد: وزارت بهداشت از ایجاد مراکز غیردولتی غیرانتفاعی در علوم پزشکی استقبال می کند اما با توجه به اینکه استاندارد این مراکز بسیار بالا است و باید انتظار وزارت بهداشت را برآورده کند به همین علت این مراکز زمان زیادی را صرف تامین تجهیزات، هیئت علمی و سایر ملزومات آموزشی می کنند.