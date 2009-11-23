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۲ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۱۱

عرضه یک دوربین 50 مگاپیکسلی 34 هزار دلاری

عرضه یک دوربین 50 مگاپیکسلی 34 هزار دلاری

یک شرکت تولید کننده دوربینهای عکاسی حرفه ای اعلام کرد که یک دوربین 50 مگاپیکسلی را به قیمت 34 هزار دلار عرضه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت "هسلبلاد" اعلام کرد که سیستم "مالتی شات" خود را روی دوربین عکاسی با حسگر 50 مگاپیکسلی جدیدی به نام Hasselblad H3DII-50 عرضه کرده است.

این سیستم همچنین بر روی مدل دیگری که 39 مگاپیکسل وضوح تصویر دارد نیز نصب شده است. سیستم مالتی شات لزوم استفاده از فیلتر "بایر" را حذف می کند. این سیستم می تواند سلسله ای از چهار تصویر پشت سر هم را که با افزایش یک پیکسل در کنار هم قرار می گیرند تهیه کند. حسگر 36 در 48 میلیمتری این دوربین عکاسی با کمک یک سیستم فیزیوالکتریک که با هر یک پیکسل جابجا می شود کنترل می شود.

به این ترتیب می تواند مستقیما اطلاعاتی را درباره رنگ هر پیکسل بدون نیاز به استفاده از حسگرهای معمول دوربینهای دیجیتال که به صورت سیاه و سفید کار کرده و تنها شدت نور و نه رنگ را جمع آوری می کند، ارائه کند.

براساس گزارش Hardware upgrade، این سیستم بیشترین وضوح تصویر را با جزئیات دقیق حتی در کنتراست پایین، رنگهای بسیار نزدیک به هم و تصاویر بدون موج ارائه می کند.

قیمت این دوربین عکاسی بسیار بالا و برابر با 34 هزار دلار (23 هزار یورو) است. 

کد مطلب 988855

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