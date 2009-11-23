حشمت مهاجرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار اردن - ایران گفت: در مورد این بازی نمی شود اظهارنظر کرد. واقعیت این است تیم ملی مقابل اردن بازی نکرد که بخواهیم در مورد آن صحبت کنیم! گاهی اوقات پیش می آید که یک تیم می بازد اما خوب بازی می کند در آن زمان شکست قابل هضم می شود اما زمانی که تیم هم بد بازی می کند و هم نتیجه را از دست می دهد، شکست را به هیچ عنوان نمی توان پذیرفت.

وی ادامه داد: تیم ملی در مصاف با اردن هم نتیجه را واگذار کرد و هم بازی ضعیفی ارائه کرد. به عقیده من تیم ملی دو شکست متحمل شد، هم از نوع بازی و هم از نظر نتیجه گیری. این برای فوتبال ایران در مواجهه با اردن خیلی بد بود که امیدوارم دیگر تکرار نشود.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 1978 آرژانتین با اشاره به اظهارات افشین قطبی خاطرنشان کرد: قطبی می گوید، هدفم قهرمان کردن ایران در گروه انتخابی جام ملتهای آسیا و صعود به جمع 16 تیم برتر آسیاست. آیا قهرمان شدن در یک گروه چهار تیمی که در آن تیم‌هایی چون سنگاپور، تایلند و اردن حضور دارند، کار خارق العاده‌ای است؟ آیا اگر این هدف محقق شد باید به آن افتخار کنیم؟ آیا رفتن به جام ملت‌های آسیا افتخار دارد؟ ... طرح این مسائل از سوی سرمربی تیم ملی درست نیست و تحمل آن برای ما غیرممکن است.

مهاجرانی در ادامه با ابراز ناراحتی از شکست تیم ملی در مصاف با اردن گفت: لیگ برای بازی با اردن تعطیل شد و بازیکنان 2 هفته در اردو بودند، نتیجه‌اش چه شد؟ شکست به اردن؟ فدراسیون همه چیز را برای تیم ملی فراهم آورده بود تا مقابل اردن نتیجه بگیرد و با این شرایط هیچ توجیهی برای شکست قابل پذیرش نیست.

وی تیم ملی فوتبال ایران را در مصاف با اردن به کلافی سردرگم تشبیه کرد که هیچ هدفی نداشت و گفت: تیم ملی ناهماهنگ و بی برنامه بود. اصلا در این بازی نمی شد به تیم ملی "تیم" گفت.

مدیر فنی تیم فوتبال استیل آذین نقش کمیته فنی فدراسیون فوتبال را برای ایجاد تحول مثبت در تیم ملی تعیین کننده خواند و گفت: کمیته فنی فدراسیون فوتبال باید شجاعانه و دلیرانه دلایل ناکامی تیم ملی را بررسی کند. افرادی که برای عضویت در کمیته فنی فدراسیون فوتبال دعوت شده‌اند، نباید به این دعوت دلخوش کنند برای رضایت مسئولان فدراسیون فوتبال چشم بر واقعیت ها ببندند. آنها باید از مربی تیم ملی توضیح بخواهند و او به کمک کنند و برنامه بدهند تا تیمش را بهتر هدایت کند.

این پیشکسوت فوتبال ایران در خصوص خداحافظی ستاره‌های تیم ملی گفت: تیم‌های بزرگ دنیا همچون برزیل، ایتالیا، فرانسه و... می توانند چند تیم ملی داشته باشند و وابسته به چند بازیکن خاص نیستند. باید فوتبال ایران هم به جایی برسد که با رفتن یک یا دو بازیکن افت نکند. رسیدن به این نقطه دور از دسترس نیست فقط باید صبر و تحمل کرده و بیشتر به جوانان اعتماد کنیم. البته در شرایط فعلی نباید خداحافظی بازیکنان قدیمی تیم ملی و غیبت نکونام و شجاعی توجیه شکست تیم ملی مقابل اردن باشد.

مهاجرانی یادآور شد: چندی پیش تیم ملی فوتبال اردن در امارات با تیم ملی این کشور دیداری دوستانه داشت که من به همراه آقایان ابوالفضل جلالی و افشین قطبی برای تماشای این بازی به ورزشگاه رفتیم در آن مسابقه تیم ملی امارات بدون 6 بازیکن اصلی خود با نتیجه 4 بریک اردن را شکست داد. آیا تیم ملی ما این توانایی را نداشت که در غیاب دو بازیکن اصلی خود این تیم را شکست دهد؟ ما هم می توانستیم اردن را شکست دهیم، اگر با برنامه بازی می کردیم و هدف داشتیم.

وی با ابراز تاسف بر آنچه این روزها بر تیم ملی فوتبال ایران می گذرد، تصریح کرد: نباید با تحمل یک شکست ناامید شویم و زانوی غم به بغل بگیریم. ما باید مشکلات تیم ملی را بشناسیم و برای رفع آنها اقدام کنیم. همین که ضعف‌ها را بیابیم یک قدم به جلو برداشته‌ایم. آنچه مسلم است بازی با اردن سقف فوتبال ایران نبود و باید با عبرت گرفتن از این شکست برای آینده بهتر برنامه ریزی کنیم.