"بولت" و "ریچاردز" دوندگان سال دو و میدانی جهان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بولت در رقابت های 100 و 200 متر قهرمانی جهان که در برلین برگزار شد به مدال طلا دست پیدا کرد.

وی پس از انتخاب به عنوان ورزشکار سال گفت: امسال برای من سالی فوق العاده بوده است. باید بر روی اهدافم تمرکز کنم و این نیاز به کار زیاد دارد. من واقعا در این رقابت ها عالی بودم و از این بابت به خودم می بالم.

ریچاردز، دونده سال 2006 جهان، در رقابت هایی که در ماه اوت برگزار شد به مدال طلا دست پیدا کرد ضمن اینکه قهرمانی هر شش رقابت "گلدن لیگ" را از آن خود کرد.



ریچاردز که متولد جاماییکاست گفت: از اینکه به این عنوان برگزیده شده ام هیجان زده ام. شما سخت کار می کنید که قهرمان جهان شوید و پیروزی در رقابت های برلین نشانه این است که تلاش هایتان به بار نشسته است.