  1. سیاست
  2. سایر
۲ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۲۹

وزارت اطلاعات:

شرور معروف استان فارس به هلاکت رسید

شرور معروف استان فارس به هلاکت رسید

وزارت اطلاعات از هلاکت شرور معروف استان فارس که با تشکیل باند مسلح ضمن ایجاد جو ناامنی و ارعاب در منطقه، اقدام به اعمال خلاف قانون همچون قتل، آدم ربایی، اخاذی، تجاوز به عنف و توزیع مواد مخدر می نمود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با تلاش مستمر و اقدامات اطلاعاتی - عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان فارس، ابراهیم عوض زاده شرور معروف این استان که در شیراز و برخی شهرستان های تابعه با تشکیل باند مسلح ضمن ایجاد جو ناامنی و ارعاب در منطقه، اقدام به اعمال خلاف قانون همچون قتل، آدم ربایی، اخاذی، تجاوز به عنف و توزیع مواد مخدر می نمود، طی عملیاتی غافلگیرانه به هلاکت رسید.

این شرور مسلح سابقه قتل و جنایت را در پرونده خود داشته و طی درگیری در سال های گذشته تعدادی از پرسنل خدوم نیروی انتظامی استان را به طور ناجوانمردانه به شهادت رسانده بود. لذا با توجه به درخواست های شورای تامین و مقام قضایی استان، موضوع در دستور کار اداره کل اطلاعات استان فارس قرار گرفته و با ردگیری های لازم توسط مامورین اطلاعاتی مخفیگاه نامبرده شناسایی و سرانجام طی عملیاتی در مورخ 1/9/88 به زندگی ننگین وی خاتمه داده می شود.

از مخفیگاه نامبرده تعدادی سلاح جنگی و مقدار قابل ملاحظه ای مهمات و مواد منفجره کشف و ضبط گردید.

کد مطلب 988972

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها