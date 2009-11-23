شرور معروف استان فارس به هلاکت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، با تلاش مستمر و اقدامات اطلاعاتی - عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان فارس، ابراهیم عوض زاده شرور معروف این استان که در شیراز و برخی شهرستان های تابعه با تشکیل باند مسلح ضمن ایجاد جو ناامنی و ارعاب در منطقه، اقدام به اعمال خلاف قانون همچون قتل، آدم ربایی، اخاذی، تجاوز به عنف و توزیع مواد مخدر می نمود، طی عملیاتی غافلگیرانه به هلاکت رسید.

این شرور مسلح سابقه قتل و جنایت را در پرونده خود داشته و طی درگیری در سال های گذشته تعدادی از پرسنل خدوم نیروی انتظامی استان را به طور ناجوانمردانه به شهادت رسانده بود. لذا با توجه به درخواست های شورای تامین و مقام قضایی استان، موضوع در دستور کار اداره کل اطلاعات استان فارس قرار گرفته و با ردگیری های لازم توسط مامورین اطلاعاتی مخفیگاه نامبرده شناسایی و سرانجام طی عملیاتی در مورخ 1/9/88 به زندگی ننگین وی خاتمه داده می شود.

از مخفیگاه نامبرده تعدادی سلاح جنگی و مقدار قابل ملاحظه ای مهمات و مواد منفجره کشف و ضبط گردید.