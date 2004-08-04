فردا در تاريخ

در گذشت شيخ الفقها و المجتهدين شيخ مرتضي انصاري :
در چنين روزي در سال 1281 ه ق شيخ الفقها و المجتهدين و استاد اعظم آيت الله العظمي شيخ مرتضي انصاري ديده از جهان فروبست . شيخ مرتضي انصاري عالم علي الاطلاق و نابغه فقه شيعه ، در روز عيد غدير سال 1214 ه ق در شهر دزفول در خانواده اي دوستدار علم و ادب متولد شد . وي از دوران كودكي عاشق تحصيل و فراگيري معارف جاودانه و حياتبخش اسلام بود . او ادبيات عرب و مقدمات علوم را نزد پدرش و دانشوران دزفول فراگرفت و فقه و اصول و دوره سطح را در محضر شيخ حسن انصاري ( عمو زاده اش ) آموخت . شيخ در سال 1232 ه ق به همراه پدرش رهسپارعتبات عاليات درعراق شد . او در دوران تحصيل خود از محضر علمايي جون سيد مجاهد ، شريف العلما ، مرحوم كاشف الغطا و حاج ملا احمد نراقي بهره هاي فراوان برد . شيخ اعظم در مكتب علمي خود شاگردان بسياري را تربيت كرد كه از ميان آنها مي توان به آيت الله آخوند خراساني ، آيت الله سيد ابوتراب قزويني ( سكاكي ) ، آيت اللّه ميرزا محمد حسن شيرازى ، آيت اللّه شيخ جعفر شوشترى ، آيت اللّه حاج ميرزا حبيب اللّه رشتى ، آيت اللّه سيد حسين كوه كمرى تبريزى ، آيت اللّه حاج ميرزا محمد حسن آشتيانى ، آيت اللّه حاج شيخ هادى تهرانى و سيد جمال الدين اسدآبادى اشاره كرد . آثارشيخ مرتضي انصاري ، هريك به مصداق "گزيده هايي چون در" اند . مكاسب و رسائل او به عنوان كتب درسي هنوز در حوزه هاي علميه و در دوره هاي خارج تدريس مي شود . الصلاه و الطهاره، ازديگر آثارآن نابغه علوم آل محمد(ص) است . فـرائد الاصـول (اصـول ) ورسالاتي در تقيه ، رضاع و نقش حرمت آن ، قضا، ميت ، مواسعه و مضايقه ، عدالت ، مصاهره ، ملك اقرار، قاعده لاضرر و لاضرار ، خمس ، زكات ، خلل صلوة .، ارث .و..عناوين ديگر آثار آن عالم رباني اند . شيخ داراي همتي بلند ، اخلاقي نيكو و زهد و تقوايي بي نظير بود . شيخ انصاري سرانجام در چنين روزي در تاريخ هيجدهم جمادي الثاني سال 1281 ه ق پس از 67 سال خدمت به اسلام و حوزه هاي علميه به ديار حق شتافت . مقبره او در صحن مجلل امير المومنين علي ع قرار دارد .
آغاز عمليات ثارالله :
عمليات ثارلله در چنين روزي در سال 1361 در منطقه قصر شيرين آغاز شد . سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مسوول انجام اين عمليات بود . عمليات ثار الله با هدف ازاد سازي ارتفاعات منطقه قصر شيرين انجام پذيرفت .
سالگرد شهادت سرلشگر خلبان عباس بابايي :
شهيد سرلشكر خلبان عباس بابايي در سال 1329 در شهرستان قزوين ديده به جهان گشود . وي دوره ابتدايي و متوسطه را در همان شهر گذاراند و در سال 1358 به دانشكده خلباني راه يافت وپس از دوره آموزش مقدماتي به آمريكا رفت . او در آمريكا جزء معدود دانشجوياني بود كه علاوه بر انجام تمامي واجبات ديني خود به نشر اين احكام مي پرداخت و انديشه خدمت در وطن و اعتلاي كشور را در سر مي پروراند .وي پس ازاتمام تحصيلات به ايران آمد و همزمان با ورود هواپيماي اف 14 به نيروي هوايي به همراه تعدادي ديگر به پايگاه اصفهان منتقل شد . با اوجگيري مبارزات مردم عليه نظام ستمشاهي ، بابايي به عنوان يكي از پرسنل فداكار ار تش وارد ميدان مبارزه عليه رژيم پهلوي شد . وي پس از پيروزي انقلاب اسلامي با دارابودن تعهد ، ايمان ، تخصص و مديريت اسلامي چنان در خشيد كه در هفتم مرداد 1369 به فرماندهي پايگاه هشتم هوايي منصوب شد . شهيد بابايي ، در تاريخ دفاع مقدس با بيش از سه هزار ساعت پرواز با انواع هواپيماهاي جنگنده ، اخلاص و ايثار خود را بيش از پيش به نمايش گذاشت . وي در سال 66 به درجه سرتيپي مفتخر شد و در پانزدهم مرداد همان سال برابر با روز عيد قربان در يك عمليات برون مرزي به فوز عظيم شهادت نايل آمد . وي به هنگام شهادت سي و هفت سال داشت .
رهبر معظم انقلاب اسلامي در باره ايشان اظهار داشتند : اين شهيد عزيزمان انساني مومن ومتقي و سربازي عاشق و فداكار بود و در طول اين چند سالي كه من ايشان را مي شناختم هميشه بر اين خصوصيات پا بر جا بود .
تصويب كنوانسيون منع آزمايش هاي اتمي :
كشورهاي آمريكا و اتحاد جماهير شوروي سابق به عنوان كشور هاي پيش كسوت ! در زمينه توليد سلاح هاي اتمي و آزمايش آن در مناطق مختلف جهان ، در چنين روزي در سال 1963 ميلادي با امضاي كنوانسيوني ، بر منع آزمايش هاي هسته اي تاكيد كردند. تشعشعات ناشي از آزمايش هاي هسته اي بر محيط زيست و جانداران تاثيرات بسيار منفي باقي مي گذارد كه اثرات آنها بعد از سالها بر افراد مشخص مي شود .
اختراع ديزل :
درچنين روزي در سال 1895 ميلادي ديزل اختراع شد.اين اختراع جديد را رودلف ديزل دانشمند آلماني به نام خود به ثبت رساند . امروزه موتور بخش عمده اي از وسايط نقليه سنگين از نوع ديزلي است .
تولد ژوزف زوستس اسكاليجر :
اسكاليجر ، واژه شناس و تاريخدان آلماني در چنين روزي در سال 1540 ميلادي به دنيا آمد .وي در ميان بزرگترين تاريخ شناسان عصر رنسانس قرار دارد و در آن دوره توانست در آثار تاريخي خود بويژه در حوزه علم تاريخ نگاري ، تحولاتي جديد را به وجود آورد .
تولد آمبريوز توماس :
اين آهنگساز فرانسوي در چنين روزي در سال 1811 ميلادي ديده به جهان گشود . "زيبا " عنوان مهمترين اثر موسيقايي اوست .
تولد گي دو موپاسان :
دوموپسان نويسنده بزرگ فرانسوي در چنين روزي در سال 1850 قدم به عرصه گيتي نهاد . وي به عنوان نويسنده اي ناتوراليست ، در ميان ادباي فرانسوي مشهور است . او ضمنا بزرگترين نويسنده داستانهاي كوتاه در فرانسه است ." تپلي" عنوان مهمترين مجموعه داستاني اوست كه به فارسي هم تر جمه شده است . "موپاسان "توجه خود را به طرح و پلات معطوف مي كرد و تاثير گذاري داستان را مهمتر از شخصيت پردازي ، منطق روايي يا منطق واقع گرايي داستان مي دانست .او معتقد بود كه بايد براي لذت بردن مخاطب منطق را فدا كرد.موپاسان "آدمها را دركشاكش زندگي اجتماعي نشان مي دهد و تلاش آنها را براي تغيير اجتماع به تصوير مي كشد و غالبا تلاش اين افراد با شكست همراه است .
تولد ماري ار بري :
ماري ار بري ، مورخ آمريكايي در چنين روزي در سال 1876 به دنيا آمد . او كتاب هاي بسياري در رشته تاريخ به رشته تحرير در آورد كه از ميان آنها مي توان به "زن به عنوان يك قدرت در تاريخ" اشاره كرد .
تولد اريك كليبر :
اريك كيبر آهنگساز بر جسته اطريشي در چنين روزي در سال 1890 ديده به جهان گشود . وي بيشتر به خاطر رهبري اركستر در جامعه هنري اطريش مشهور است . او "سمفوني ان بي سي" را طي يكسال بين سال هاي 1945 تا 46 19 به اجرا در آورد .
تولد كونراد آيكن :
آيكن ، شاعر ، نويسنده داستانهاي كوتاه و منتقد ادبي در چنين روزي در سال 1899 به دنيا آمد . آثار وي تحت تاثير نظريه روانشانسانه عناصر خود آگاه و ناخودآگاه در انسان بوده است . به دليل قتل مادر اين شاعر توسط پدرش در كودكي ، وي ضربه روحي سختي خورد وهمين امر موجبات نوعي نگاه افسرده او به جهان شد . "منتخب اشعار" مهمترين اثر ادبي اوست .
تولد جان هيوستن :
جان هيوستن كارگردان ونويسنده بزرگ آمريكايي در چنين روزي ديده به جهان گشود . وي يكي از فيلمسازان مولف دهه 40 در آمريكا بود كه آثارش بسيار مورد توجه عامه مردم قرار مي گرفت . "ملكه آفريقايي "و "محله چيني ها" عنوان مهمترين آثار اويند .
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