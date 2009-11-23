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۲ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۲۶

رئیس صدا و سیما درگذشت کردان را تسلیت گفت

رئیس صدا و سیما درگذشت کردان را تسلیت گفت

سیدعزت‌الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما در پیامی درگذشت علی کردان وزیر کشور دولت نهم را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام ضرغامی آمده است: درگذشت غم‌بار مدیر پرتلاش و سختکوش مرحوم حاج علی کردان را به خانواده محترم و صبور ایشان و تمامی دوستان و همکارانش تسلیت می‌گویم. آثار و برکات خدمات فراوان او در عرصه‌های مختلف انقلاب و کشور، به ویژه در صدا و سیما باقیات الصالحات ارزشمندی برای او و خانواده عزیزش خواهد بود.

مرحوم کردان که شب گذشته در 51 سالگی به دلیل عارضه مغزی در بیمارستان مسیح دانشوری از دنیا رفت، در زمان ریاست دکتر علی لاریجانی بر سازمان صدا و سیما مدت‌ها معاون اداری و مالی سازمان بود.

کد مطلب 989032

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