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۲ آذر ۱۳۸۸، ۱۸:۰۱

کاروان تیم ملی فوتبال امشب وارد تهران می شود

کاروان تیم ملی فوتبال امشب وارد تهران می شود

تیم ملی فوتبال کشورمان پس از دیدار برگشت مقابل اردن در چارچوب مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا امشب وارد تهران می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ملی پوشان فوتبال کشورمان پس ازشکست یک برصفرشب گذشته برابر اردن حوالی عصر امروز شهر امان را به مقصد دبی امارات ترک کردند تا ساعت 18 از امارات عازم تهران شوند. 

بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان حوالی ساعت 19:55 دقیقه امشب وارد فرودگاه امام خمینی (ره) تهران خواهند شد.

تیم ملی فوتبال کشورمان در گروه پنجم رقابتهای مقدماتی جام ملتهای آسیا با تیم های اردن، تایلند و سنگاپور همگروه است. ایران با وجود شکست برابر اردن درحال حاضر با 7 امتیاز از 4 دیدار درصدر جدول این گروه قرار دارد. تیم های سنگاپور، تایلند و اردن به ترتیب با 6 ، 5 و 4 امتیاز در مکان دوم تا چهارم این گروه قرار دارند.

کد مطلب 989060

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