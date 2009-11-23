پنج هزار تن چای تولیدی گیلان به کشورهای ترکیه و هند صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان عصر دوشنبه ستاد راهبردی چای و محصولات عمده کشاورزی استان با اعلام اینکه با افزایش تعرفه چای که به زودی از سوی مسئولان اعلام می شود بر لزوم جلوگیری واردات بی رویه چای در کشور اکید کرد.

وی همچنین از اقدامات ارزشمند ستاد راهبردی چای و اراده جدی استان در راستای احیای کشت، فرآوری و بازرگانی این محصول اشاره کرد و اظهار اشت: امسال 163 میلیون و 81 هزار و 267 کیلوگرم برگ سبز چای ازچایکاران گیلانی خریداری شده است که از این مقدار 12.83 درصد برگ سبز چای درجه یک و 87.17 درصد برگ سبز درجه دو بوده است.

قهرمانی با اشاره به اینکه به زودی دو مجتمع بزرگ بسته بندی و فرآوری برگ سبز چای در استان به بهره برداری می رسد، افزود: این مجتمعهای بزرگ چای به همراه سایر کارخانجات موجود استان می توانند 50 هزار تن چای خشک را بسته بندی کنند.

وی با اعلام اینکه هفت هزار هکتار از 30 هزار هکتار باغات چای استان امسال هرس کف بر می شود، گفت: تسهیلات لازم برای تأمین و نسبت به جبران کاهش درآمد چایکاران در این بخش اقدام می شود.

وی در ادامه به تشکیلات سازمان چای کشور اشاره کرد و بیان داشت: دولت تمام توان و همت خود را برای حل مشکلات چای بکار گرفته و با تشکیل مجدد سازمان چای کشور این شرایط فراهم آمده و به زودی نیز تشکیلات و ساختار این سازمان از سوی دولت ابلاغ می شود و با برنامه ریزیهای لازم باید در جهت رشد و شکوفایی این محصول اقدام کرد.

استاندار گیلان از افزایش قیمت تضمینی خرید برگ سبز چای در سال زراعی جدید خبر داد و گفت: قیمت تضمینی برگ سبز باید نسبت به سال گذشته افزایش قابل قبولی داشته باشد و چایکاران نیز با اصلاح باغات چای خود در تحویل برگ سبز کیفی با هرس کردن به موقع اهتمام ویژه داشته باشند.

وی از افزایش تولید برنج در سال زراعی جدید اشاره کرد و گفت: با روش خشکه کاری تولید برنج در استان و کشور به مراتب افزایش خواهد یافت و با بالا بردن تعرفه برنج در سال آینده واردات برنج کاهش قابل ملاحظه ای خواهد داشت و دیگر نیاز به واردات برنج نخواهیم داشت و به سوی خودکفایی در این بخش حرکت می کنیم.

قهرمانی همچنین به افزایش تعرفه برای محصول زیتون و کنسانتره مرکبات اشاره کرده و افزود: این دو محصول نیز با افزایش تعرفه از سوی مسئولان ذیربط روبرو خواهند شد و می تواند نسبت به رفع مشکلات این بخش کمک قابل توجهی به تولیدکنندگان این محصولات در استان گیلان داشته باشد.

وی یادآور شد: کنسانتره مرکبات از جمله پرتقال گیلان با بالا رفتن تعرفه می تواند نقش مهمی در تأمین نیاز کشور به این مواد غذایی داشته باشد و دیگر نیاز به واردات اقلام مشابه خارجی این محصول نخواهیم داشت و کارخانجات داخل کشور به ویژه گیلان می توانند در صورت افزایش تعرفه کنسانتره نیاز کشور را تامین کند.