سالانه 20 میلیون جلد پوست گوسفند از کشور صادر می شود

حمیدرضا انصاری در گفتگو با خبر نگار مهر در کرج افزود: این در حالی است که باید به جای صادرات پوست خام تولیدات چرمی را صادر کنیم.

وی با اشاره به صادرات آزاد پوست خام در کشور گفت: این موضوع باعث شده تجار برای صادرات پوست خام استقبال بیشتری نشان دهند.

مسئول پخش فرآورده های دامی موسسه علوم دامی کشور با تاکید بر ضرورت تجدید نظر در تعرفه های گمرکی برای صادرات پوست افزود: کشور هایی مانند ترکیه، پاکستان و هند که در صنعت چرم پیشرفت قابل توجهی کرده اند از نظر مقررات قانونی اجازه صادرات پوست خام را دارند.

انصاری گفت: این در حالی است که در ایران برای صادرات پوست خام گوسفند منع قانونی وجود ندارد.

وی فرسودگی و تجهیزات قدیمی کارخانه های صنایع چرم را از جمله مشکلات این بخش عنوان کرد و بر لزوم توسعه این صنعت مهم در کشور تاکید کرد.

این مسئول کمبود کادر فنی و نیرو های انسانی در صنعت چرم را یادآور شد و گفت: رشته تحصیلی چرم رشته نو پایی است که تنها دو سال از تاسیس آن می گذرد و به مقطع کاردانی ختم می شود.

انصاری رشته چرم را موضوع چند محوری بیان کرد و افزود: برای جبران خلاء متخصصان مجرب و تربیت نیروهای انسانی کارآمد در این رشته نیاز است افراد حاذق را برای آموزش به کشورهای پیشرفته در صنعت چرم اعزام کنیم.

90درصد پوست کشور به خارج صادر می شود

مسئول پخش فرآورده های دامی موسسه علوم دامی کشور ایران را از متنوع ترین کشورها از نظر نژادهای دامی و ذخایر ژنتیکی عنوان کرد و افزود: هم اکنون بیش از 90 درصد از تولیدات پوست ایران به کشور های اروپایی صادر می شود.

انصاری گفت: این در حالی است که کمتر کشوری اقدام به صادرات این حجم از پوست می کند.

وی چرم مصرفی داخل کشور را پوست گاو و بز ذکر کرد و گفت: پوست این حیوانات در کشور به تولیدات چرمی تبدیل می شوند این در حالی است که پوست گوسفند که بسیار ارزشمند است به صورت خام به کشور های اروپایی صادر می شود.