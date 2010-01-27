موازی کاری تکه ای اضافه در پازل فرهنگی شهرها/ وقتی سرمایه هدر می رود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، کارشناسان و آسیب شناسان اجتماعی باور دارند موازی کاری و جزیره ای عمل کردن از آفات کار فرهنگی در شهرهاست و چنانچه ادارات و نهادهای دخیل در این موضوع زیر یک چتر واحد به کار خویش ادامه ندهند، نه تنها تلاش های آنان به ثمر نخواهد نشست بلکه امکان دارد به حرکت های ضد و نقیض در حوزه کار فرهنگی نیز ختم شود که دود آن به چشم جوانان خواهد رفت، نسلی که در لابلای ده ها کانال ماهواره ای و انواع پوشش های کاذب سعی می کنند به دود سیگار و تفریح کاذب پشت کنند و از ظرف فرهنگ سیراب شوند.

امروز به تعبیر افراد آگاه، سرمایه، هنر و مدیریت سه ضلع کار فرهنگی قلمداد می شوند که در کنار هم می توانند نیازهای جامعه به فعالیت های فرهنگی را پاسخگو باشند، به شرطی که تمام سرمایه و هنر تحت یک مدیریت واحد گرد هم آیند و از حرکت موازی در مسائل فرهنگی که فرجام خوبی نخواهد داشت، اجتناب کنند.

امروز به تعبیر افراد آگاه، سرمایه، هنر و مدیریت سه ضلع کار فرهنگی قلمداد می شوند که در کنار هم می توانند نیازهای جامعه به فعالیت های فرهنگی را پاسخگو باشند، به شرطی که تمام سرمایه و هنر تحت یک مدیریت واحد گرد هم آیند و از حرکت موازی در مسائل فرهنگی که فرجام خوبی نخواهد داشت، اجتناب کنند

کلانشهر کرج که به تعبیر رهبری انقلاب "ایرانی کوچک" نام گرفته و میزبان مردمانی از چهار گوشه ایران زمین است، هرچند مدت هاست تلاش می کند تا کمر موازی کاری و جزیره ای عمل کردن در مباحث فرهنگی را بشکند اما گویا زور کافی زده نشده و گردن موازی کاری کلفت تر از این حرف هاست.

در حالی که بارها از جانب ادارات دخیل در این امر، تقاضای یکدست شدن در امور فرهنگی مطرح شده است، گویا عده ای منافع خود را در مخالفت با کاهش موازی کاری ها می بینند و تمایل دارند از چشمه جوشانی که به اسم کار فرهنگی روان است، دلی از عزا در بیاورند و عطش های دیگر خود را فروکش کنند که حساب و کتاب آن از جیب شهروندان کسر می شود.

نصب ده ها پلاکارد و بنر با متون یکسان در مناسبت های مختلف، برگزاری همایش های موازی در مناسبت ها و جشن های گوناگون، اعزام تیم ها و گروه های موازی به نمایندگی از کرج در نمایشگاه ها و نشستهای ملی، توجه یکسان به برخی حوزه های فرهنگی و غفلت از برخی حوزه ها، اسراف در هزینه ها و.... از جمله آفت هایی است که موازی کاری بر جان اقدامات فرهنگی نشانده و روز به روز تن نحیف آن را رنجورتر می کند.

اداره ارشاد شهرستان کرج، معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج، کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر کرج، معاونت سیاسی و اجتماعی فرمانداری، سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت فرهنگی سپاه ناحیه کرج، معاونت فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش نواحی چهارگانه، شورای فرهنگ عمومی، بخش فرهنگی ادرات و....از جمله نهادهای دخیل در بحث فرهنگی شهرستان کرج هستند که در صورت هم صدایی می توانند کمر ناهنجاری ها و رشد بیمارگونه آسیبهای اجتماعی در جامعه را بشکنند و روح تازه فرهنگی را به جامعه تزریق کنند.

با کنار گذاشتن اختلافات، منافع شهر را در نظر بگیریم

فاطمه آجرلو گفت: فرهنگ در کرج از موازی کاری رنج می برد و زمان آن رسیده است که با کنار گذاشتن اختلافات، منافع شهر را در نظر بگیریم.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متولیان اهل فرهنگ باید دستگاه‌های فرهنگی را یکپارچه کنند زیرا لزومی ندارد به این تعداد گسترده دستگاه فرهنگی داشته باشیم.

آجرلو به نقش مهم فرهنگ در توسعه جامعه اشاره کرد و گفت: بی شک ایفای چنین رسالت بزرگی مستلزم بهره مندی از دانش، تخصص و برخورداری از خصلتهای فرهنگی اسلامی است و البته متولیان این عرصه نباید در پاسداشت از حرمت جامعه و دفاع از حقوق مردم متدین و شریف، لحظه ای درنگ و تردید در خود راه دهند.

این نماینده مجلس ادامه داد: ادارات و نهادهای دخیل در کار فرهنگی باید با تفکری واحد در مسیر کاهش هزینه ها قدم بردارند و صرفه جویی حاصل از این کار را به نقاط تاریکی از فرهنگ اختصاص دهند که تاکنون کمتر به آن توجه شده است.

لزوم بازنگری در فعالیتهای فرهنگی کلانشهر کرج

عضو شورای اسلامی شهر کرج نیز به خبرنگار مهر گفت: فعالیتهای موازی فرهنگی در کلانشهر کرج منافع شهروندان را تهدید می کند و این موضوع به بازنگری اساسی نیاز دارد.

حجت الاسلام عبدالله پورمظاهری افزود: اینکه هر کسی به صلاح خویش دستی در کارهای فرهنگی داشته باشد را نمی توان پذیرفت و شورای شهر مخالف سرسخت آن است.

عضو شورای اسلامی شهر کرج گفت: موازی کاری ادارات ذیربط در کلانشهر کرج در زمینه انجام فعالیتهای فرهنگی به ضرر این کلانشهر تمام شده و این امر نیازمند اصلاح است.

پورمظاهری با بیان اینکه ادارات تمام تلاش خود را برای انجام ماموریتهای فرهنگی به کار می گیرند اما از آنجا که فکر واحدی برای هدفمند کردن این تلاش ها وجود ندارد، کارآیی چندانی ندارند و تنها تکرار کارهای گذشته قلمداد می شوند، خاطرنشان کرد: موازی کاری در هر زمینه ای به ضرر شهر است که این امر در مورد فعالیتهای فرهنگی از حساسیت مضاعفی برخوردار است.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر کرج عنوان کرد: اتلاف سرمایه، نارضایتی شهروندان، عدم حصول نتیجه لازم و ایجاد اختلاف و بدگمانی نسبت به نهادهای فرهنگی را از جمله آسیب های موازی کاری در شهرستان کرج برشمرد.

پورمظاهری اظهار داشت: لازم است ادارات فرهنگی کرج در اسرع وقت اقدامات لازم برای جلوگیری از موازی کاری را انجام دهند و در این زمینه به وحدت و همدلی لازم دست یابند.

پرهیز ادارات از موازی کاری و برنامه های تکراری

استاندار تهران از ادارات و نهادهایی که کار فرهنگی انجام می دهند خواست تا از موازی کاری و برنامه های تکراری پرهیز کنند و با هماهنگی بیشتر میان خود به نوع آوری و تنوع در برنامه های فرهنگی توجه بیشتری داشته باشند.

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: موازی کاری در حوزه فرهنگ تنها به خاطر عدم یکپارچگی مدیریت شهری است.

وی ادامه داد: باید با اجرای طرح مهندسی فرهنگی که مورد تائید مسئولان رده بالای کشور نیز هست، به گونه ای فعالیتهای فرهنگی تقسیم بندی شود که در اجرای برنامه ها تداخلی پیش نیاید و در مواردی برنامه های فرهنگی ادارات مختلف مکمل کار سایر دستگاه ها نیز قرار گیرد.

موازی کاری فرهنگی در تضاد با اصلاح الگوی مصرف

امام جمعه شهر فردیس‏، موازی کاری را نوعی اسراف در هزینه ها دانست و اظهار داشت: اسراف در هر زمینه ای که باشد پسندیده نیست و باید از آن دوری کرد.

حجت الاسلام دکتر محمد ایمانی فرهنگ را به خاکی تشنه تشبیه کرد که به آبیاری، کود دهی و رسیدگی مناسب نیاز دارد تا حاصلخیز شود و از آن گلهای زیبا شکوفه کند.

وی عکس این قضیه را نیز صادق دانست و تصریح کرد: البته بی توجی به فرهنگ، موجب افزایش عطش می شود که اگر ادامه یابد دیگری از رویش گل ها و سرسبزی خبری نخواهد بود.

امام جمعه فردیس از ادارات و نهادهایی که به هر شکل کار فرهنگی انجام می دهند خواست گرد هم آیند و شورایی واحد برای هدفمند کردن کارهای فرهنگی تشکیل دهند تا کارها طبق برنامه و اصول منطقی پیش رود.

استاد دانشگاه تربیت معلم اضافه کرد: منافع شهر از موازی کاری در هر عرصه ای زیان خواهد دید، حال آنکه بحث فرهنگ باید با حساسیت بیشتری دنبال شود و نباید دست روی دست گذاشت.

بیشتر اقدامات فرهنگی نمادین هستند

یک کارشناس مسائل فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، موازی کاری را تکه ای اضافه در پازل فرهنگی شهرها

موازی کاری فرهنگی جز اتلاف سرمایه و وقت به جایی ختم نمی شود و باید هوشیارانه مقابل آن ایستاد معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج

دانست که ادارات را به انفعال و سستی در انجام وظایف محوله سوق می دهد.

مینو صالحی اظهار داشت: در این شرایط هر اداره حسب امکانات و دلخواه خویش برنامه ریزی و اجرا می کند که نتیجه آن از قبل قابل حدس است.

این کارشناس فرهنگی افزود: به همین دلیل است که اکثر اقدامات فرهنگی تنها نمادین هستند و حول محور چسباندن پلاکارد و برگزاری همایش می چرخند.

صالحی خاطرنشان کرد: ادارات، چند صدایی در بحث فرهنگ را کنار بگذارند و در قالب یک تشکل واحد به فعالیت خویش ادامه دهند، افزایش بودجه و نیروی انسانی ادارات در کنار هم پتانسیل های بالایی را ایجاد خواهد کرد که کلانشهر کرج را به آینده روشن فرهنگی امیدوارتر می کند.

تفاهمنامه شش جانبه شهرداری کرج برای بسترسازی فرهنگی

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج اظهار داشت: این معاونت تلاش خود را برای بسترسازی فرهنگی به کار بسته است و در همین راستا تفاهمنامه‌ای شش‌جانبه بین حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج، کمیته امداد امام خمینی(ره) غرب استان تهران، حوزه هنری کرج، اداره ارشاد اسلامی شهرستان کرج، موسسه حفظ نشر و ارزش‌های دفاع مقدس و فرمانداری کرج به امضا رسید.

حسین امیدیان ادامه داد: موازی کاری فرهنگی جز اتلاف سرمایه و وقت به جایی ختم نمی شود و باید هوشیارانه مقابل آن ایستاد.

وی با بیان اینکه زمانی می توان از اقدامات انجام شده در حوزه فرهنگ راضی بود که لبخند رضایت بر لب شهروندان نقش بسته باشد، اضافه کرد: انتظار می رود در سایه همکاری و تعامل سازنده دستگاه های اجرایی با یکدیگر از بار هزینه های غیرمعقول کاسته شود.

امید می رود با ایجاد هماهنگی و بسترسازیهای مناسب پس از این شاهد موازی کاری ادارات و دستگاه های فرهنگی و هدررفت اعتبارات در کلانشهری همچون کرج نباشیم.