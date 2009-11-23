فرقه رجوی جایی در عراق ندارد/ همکاری منافقین و بعثیها را تحمل نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الفرات، اظهارات نوری المالکی درباره گروهک تروریستی منافقین در دیار "ماکنا پارت" رئیس جدید دفتر صلیب سرخ جهانی در عراق با وی بیان شد.



بر اساس بیانیه صادره از دفتر نخست وزیری عراق، مالکی در این دیدار تاکید کرد : مجاهدین خلق(گروهک تروریستی منافقین) هیچ جایی در عراق ندارد، درخواست ما عادلانه است، ما این افراد را به زور به ایران بر نمی گردانیم، اما تا ابد هم به آنها اجازه اقامت در اردوگاه اشرف را نخواهیم داد، آنها پس از جنایاتی که بر ضد ملت عراق مرتکب شدند، به سبب این اقدامات تروریستی و همکاری با بعثی ها و دخالت در امور روزانه ما، دیگر جایی در عراق برای آنها وجود ندارد.



وی درباره مسئله مفقودان کویتی مربوط به دوران اشغال کویت از سوی ارتش رژیم بعثی صدام گفت : مسئله مفقودان کویتی، یک مسئله انسانی است و سیاسی نیست و ما آمادگی کامل داریم تا با کویت دراین زمینه همکاری کنیم.



مالکی خاطر نشان کرد : عراق بسیاری از دشورایها و مشکلات را در دو سال گذشته پشت سر گذاشته و اوضاع امنیتی همچنان روند بهبود را طی می کند و بهتر از گذشته است.



در این دیدار، رئیس جدید دفتر صلیب سرخ جهانی(کمیته بین المللی صلیب سرخ) از پیشرفتهای عراق و پایبندی این کشور به حل مسئله مفقودان کویتی تمجید کرد.



خاطر نشان می شود در پی تصمیم دولت عراق برای کنترل کامل اردوگاه اشرف( که به "عراق جدید" تغییر نام یافت) بر اساس توافقنامه امنیتی امضا شده با آمریکا، سران گروهک تروریستی منافقین با هدف مانع تراشی در برابر عملی شدن این تصمیم، اعضای خود را به آشوب و اغتشاش تحریک کردند که به همین سبب، درگیریهایی طی روزهای سه شنبه تا پنجشنبه(6 تا 8 مرداد) میان اعضای این گروهک و نیروهای امنیتی عراق رخ داد که به گفته یک منبع امنیتی عراق، 11 نفر از ساکنان اردوگاه در این درگیریها کشته شدند، البته گروهک منافقین، شمار کشته شدگان را 12 نفر اعلام کرد.



این در حالی است که سرلشگر ستاد عبدالحسین الشمری فرمانده پلیس استان دیاله عراق از مهلت یک ماهه به گروهک تروریستی منافقین برای ترک خاک این کشور خبر داده و اعلام کرده بود شمارش معکوس برای اخراج اجباری این گروهک از اول آگوست (10 مرداد)آغاز شد که این مهلت، 10 شهریور پایان یافت.

حدود 3500 عضو گروهک منافقین در اردوگاه اشرف واقع در منطقه العظیم در شهر الخالص تابع استان دیاله در شمال بغداد به سر می برند.

گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران با رژیم دیکتاتوری بعث، جنایتهای فراوانی نیز بر ضد ملت عراق مرتکب شد.