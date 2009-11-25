95 درصد چوب گلستان به صورت خام خارج می شود

محمدجواد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: فرصتهای زیادی برای توسعه استان وجود داشت که متاسفانه از این فرصتها درست استفاده نشده است.

وی اظهار داشت: خدواند مواهب طبیعی فراوانی در این استان قرار داده و باید از ذخایر موجود در استان با مدیریت درست استفاده مناسبی شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 95 درصد چوب استان به صورت خام از استان خارج می شود درحالیکه با ایجاد کارخانجات فرآوری می توان در توسعه اشتغالزایی در این بخش برنامه ریزی شود.

نظری مهر بیان داشت: 80 درصد گندم استان نیز بدون فرآوری از استان خارج می شود و در حالیکه کارخانجات ما قابلیت 10 هزار تن آرد دارند، 300 تا 500 تن سهمیه به آنها تخصیص می یابد.

استاندار جدید گلستان برنامه هایش را مطرح کند

نماینده مردم بندرگز، ترکمن و کردکوی در مجلس با اشاره به انتخاب قناعت به عنوان استاندار جدید گلستان گفت: استاندار جدید باید برنامه هایش را مطرح کند و باید با بخشهای مختلف و نمایندگان استان تعامل ایجاد کند.

وی یادآور شد: باید نگاه ویژه از سوی مدیرت عالی استان به بخشهای مختلف شود و نگاه تک بعدی به مسائل نتیجه بخش نیست.

وی با اشاره به ورزش گلستان گفت: مدیریت تربیت بدنی استان بسیار فعال است ولی مشکلات زیادی در استان وجود دارد که مانع کار می شود.

نظری مهر عنوان کرد: گلستان استان سیاست زده ای بوده و برای تبدیل شدن به استان پویا و بانشاط باید بخشهای مختلف دست به دست هم دهند و انسجام موجود بین گروه ها بیشتر شود.