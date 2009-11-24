اعضای جدید هیئت منصفه دادگاه مطبوعات کردستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، دوشنبه شب 14 عضو جدید هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان با حضور جمعی از مدیران و خبرنگاران کردستانی در مجتمع فرهنگی فجر سنندج معرفی شدند.

در این جلسه ضمن تقدیر از اعضای قبلی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات، محمد رئوف علیپور نماینده جامعه مهندسان، سید اسماعیل احمدی نماینده اصناف، حجت الاسلام مسعود صفی یاری نماینده روحانیون، محسن پیشوا استاد دانشگاه و شمس الدین فرهادی به نمایندگی از نهاد مردمی به عنوان عضو هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان کردستان معرفی شدند .

علاوه بر این جمال شهسواری نویسنده، توفیق مفاخری به عنوان روزنامه نگار، عبید رستمی هنرمند ، غلامرضا همایون پور پزشک، عزیز طاهرجو کارمند ، حجت الله نریمانی دبیر آموزش و پرورش، حمید رضا خاکسار کشاورز، جهانگیر عزیزی کارگر و مهوش موسس غفاری به عنوان وکیل به عنوان اعضای هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان انتخاب شدند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان نیز در این مراسم اظهار داشت: رسالت مطبوعات در نظام هایی که ماهیت فرهنگی دارند رسالت سنگینی است و اصحاب رسانه باید خود را ملزم بدانند که در راستای تقویت فرهنگ عمومی تلاش کنند .

حجت الاسلام مسعود صفی یاری عنوان کرد: مطبوعات باید امانتداری را به عنوان یکی از شاخص های مهم اجتماعی و فرهنگی سرلوحه کار خود قرار دهند و همیشه به آن توجه کنند .

وی افزود: احساس مسئولیت در قبال جامعه، اخلاق مداری، انعکاس واقعیت های اجتماعی و مصلحت جویی باید در راس برنامه های مطبوعات باشد.

مدیر کل دادگستری استان کردستان نیز در این جلسه اظهار داشت: اگر چه امروز پرونده مهمی در بحث مطبوعات در استان نداریم اما هیئت منصفه جدید باید بر اساس قانون معرفی شوند تا در صورت نیاز تشکیل جلسه دهند.

علی اکبر گروسی یادآور شد: مطبوعات نقش مهمی در جامعه دارند و حضور هیئت منصفه در دادگاه مطبوعات برای این است مطبوعات بر اساس قانون اساسی و ارزشهای جامعه بتوانند مطالب خود را منتشر کنند.

وی در پایان مطبوعات را پل ارتباطی بین دولت و مردم خواند و عنوان کرد: ایجاد آرامش روحی و روانی در جامعه، ارشاد، آینده نگری، صیانت از اخلاق و ارزش های اسلامی، دفاع از حقوق خانواده، حفظ فرهنگ عمومی، فراهم کردن زمینه های شادابی و نشاط در جامعه از جمله وظایف خطیر مطبوعات است که باید به آن توجه شود.