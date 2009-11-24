بان کی مون زنان را محور اتحاد خانواده ها و ملتها توصیف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، دبیر کل سازمان ملل در پیامی به مناسبت روز بین المللی محو خشونت علیه زنان (25 نوامبر برابر با 4 آذر) گفت: 10 سال پس از نامگذاری 25 نوامبر به عنوان روز بین المللی محو خشونت علیه زنان از سوی مجمع عمومی، تعهدات گسترده تر گردیده و گروه ها و افراد بیشتری شامل مردان و زنان درگیر تلاش برای جلوگیری و حل این نقض شنیع حقوق زنان شده اند. در حالی که کشورهای زیادی قوانین و برنامه اقدام جامع تدوین نموده اند، یپشرفت چشم گیری در سطح ملی به دست آمده است.

وی در ادامه افزود: در عین حال اقدامات زیادی در پیش است. در هرکشوری زنان و دختران همچنان دچار بلای خشونت هستند که موجب رنج شدید آنان می شود. چنین خشونتی توسعه را تحت الشعاع قرارداده، موجب بی ثباتی می شود و باعث می گردد صلح به سختی به دست آید. ما باید گام های محکم برای خاتمه دادن به خشونت برداریم و از بازماندگان آن حمایت کنیم.

دبیرکل سازمان ملل در ادامه ضمن تلاش برای پایان دادن به این جنایات گفت: ما باید این خشونت ها را با رفع تبعیض و تغییر بنیادی طرز فکرهایی که آنها راجاودانه کرده اند، حل نماییم.

وی در بخش دیگری از پیام خود می گوید: زنان در سراسر جهان محور اتحاد خانواده ها، جوامع و ملت ها بایکدیگر هستند. در این روز بین المللی اجازه دهید تعهد خود را به حقوق بشر زنان تجدید کنیم؛ اجازه دهید سرمایه گذاری بیشتر بر منابع در راستای مبارزه با این خشونت نماییم؛ و اجازه دهید یکبار برای همیشه هر اقدام مورد لزوم برای پایان دادن به این آزارهای ناگوار انجام دهیم.