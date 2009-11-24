سهم تئاتر خراسان رضوی از اعتبار میلیاردی تئاتر کشور ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد خاتمی شامگاه دوشنبه در مراسم اختتامیه نوزدهمین جشنواره تئاتر استان در دلنوشته ای از سوی اصحاب هنر تئاتر به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: مشهد که به عنوان پایتخت معنوی ایران در سال پذیرای 20 میلیون زایر است اعتبار تئاتر این شهر درصد ناچیزی از اعتبار میلیاردی کشور به ئتاتر است.

دبیر جشنواره نوزدهمین تئاتر استان خراسان رضوی افزود: سالن تئاتر مشهد ماههاست که به اتمام رسیده است و در گرو مبلغ ناچیزی اعتبار هنوز شروع به کار نکرده است.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان افزود: پس از اعلان فراخوان ۸۰ متن به دبیرخانه جشنواره رسید که از این تعداد ۷۰ متن و طرح به صورت قطعی و مشروط پذیرفته و ۲۹ متن (۱۵ متن از شهرستان و ۱۴ متن از مشهد) آماده بازبینی شد.

محمدمهدی خاتمی افزود: هیئت بازبینی از این تعداد ۸ نمایش را برای اجرا در جشنواره انتخاب کرد.

وی در ادامه گفت: در جشنواره نوزدهم پس از اجرای هر نمایش کارگاه نقد و بررسی به همراه کارگاه های آموزشی برگزار شد.

خاتمی افزود: این جشنواره در سالن های شهید هاشمی نژاد، فرهنگ سرای غدیر و تالار هنر برگزار شد.

وی با اشاره به اهمیت داوری در جشنواره ها گفت: به این منظور محمود رضا رحیمی و خورشید باختری و رضا صابری داور و بازبینی آثار را به عهده داشتند.

برگزیدگان این جشنواره به مرحله منطقه ای که نهم آذر در بجنورد برگزار می شود، اعزام خواهند شد.