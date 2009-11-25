68 میلیارد ریال اعتبار برای ادامه طرح فاضلاب سه شهر بوشهر اختصاص یافت

بهمن بهروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: از این اعتبار 50 درصد آن اختصاص یافته و 14 میلیارد و 400 میلیون ریال برای تکمیل طرح فاضلاب بوشهر و 20 میلیارد ریال برای ادامه طرح فاضلاب گناوه و دیلم پرداخت شده است .

وی اظهار داشت: اجرای خط انتقال دوم فاضلاب بوشهر، اجرای شبکه های فرعی فاضلاب بوشهر، تکمیل چهار ایستگاه پمپاژ گناوه و دیلم و ساخت شبکه های فرعی فاضلاب در این دو شهر از جمله برنامه های مهم امسال این شرکت است.

بهروزی با بیان اینکه کارگاه آموزشی محصولات شرکتهای تولید کننده لوله و اتصالات برای 60 نفر از کارشناسان شرکت آب و فاضلاب برگزار شده است، گفت: در این کارگاه آموزشی محصولات شرکتهای تولید کننده لوله و اتصالات صنعت گاز و آب در زمینه اتصالات الکترو فیوژن ارائه شد و کارشناسان به اهمیت این اتصالات در کاهش هدر رفت آب آشنا شدند .

وی افزود: با توجه به اینکه هدر رفت آب در استان بوشهر حدود 30 درصد است، استفاده از این اتصالات در شبکه آبرسانی هدر رفت آب را تا حد قابل ملاحظه ای کاهش می دهد .

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت : همچنین یک دوره آموزشی با جدیدترین روشهای اندازه گیری پارامترهای آلاینده آب و فاضلاب برای کارکنان کنترل کیفی شرکت برگزار شد.