به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ در گروه A رقابت‌ها پایین‌تر از تیم‌های بوردو و یوونتوس در رده سوم قرار دارد. این تیم تنها با پیروزی در دیدار چهارشنبه شب و در صورتی که یوونتوس مقابل بوردو با نتیجه شکست یا تساوی به کار خود پایان دهد می تواند امیدوار به روز پایانی رقابت‌ها باشد. بایرن در آخرین دیدار خود در ایتالیا به مصاف یوونتوس می رود.

در گروه C رقابت‌ها هم میلان در سن سیرو میزبان مارسی است و رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو با زوریخ دیدار می کند. پیروزی این دو تیم در دیدار فرداشب متضمن صعود آنها به مرحله حذفی رقابت‌هاست و در دیدار آخر برای صدرنشینی به مصاف حریفان خود می روند.

برنامه و جداول کامل گروه‌ها به این شرح است:

گروه A:

* بایرن مونیخ آلمان - مکابی حیفا

* بوردو فرانسه - یوونتوس ایتالیا

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- بوردو 4 3 1 - 10 2- یوونتوس 4 2 2 - 8 3- بایرن مونیخ 4 1 1 2 4 4- مکابی حیفا 4 - - 4 0

گروه B :

*زسکا مسکو روسیه - ولفسبورگ آلمان

* منچستریونایتد انگلیس - بشیکتاش ترکیه



تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- منچستریونایتد 4 3 1 - 10 2- ولفسبورگ 4 2 1 1 7 3- زسکا مسکو 4 1 1 2 4 4- بشیکتاش 4 - 1 3 1

گروه C:

* میلان ایتالیا - مارسی فرانسه

* رئال مادرید اسپانیا - زوریخ سوییس





تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- میلان 4 2 1 1 7 2- رئال مادرید 4 2 1 1 7 3- مارسی 4 2 - 2 6 4- زوریخ 4 1 - 3 3

گروه D:

* آپوئل قبرس - آتلتیکومادرید اسپانیا

* پورتو پرتغال - چلسی انگلیس

