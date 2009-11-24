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۳ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۰

فرزند جاسوس سابق اسرائیل در لبنان سفیر این رژیم در مصر شد

فرزند جاسوس سابق اسرائیل در لبنان سفیر این رژیم در مصر شد

یک مقام وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد: "اسحاق لیوانون" سفیر جدید اسرائیل در مصر فرزند جاسوس سابق اسرائیلی است که در لبنان محکوم به اعدام شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "اسحاق لیوانون" 65 ساله که اخیرا به عنوان سفیر رژیم صهیونیستی در مصر معرفی شده است، بزودی فعالیت خود را در این کشور آغاز خواهد کرد.

یک مقام وزارت خارجه رژیم صهیونیستی با خودداری از افشای نام خود، اظهار داشت: لیوانون دیپلماتی است که کاملا به زبان عربی مسلط بوده و به مسائل خاورمیانه اشراف بالایی دارد.

وی افزود: در صورت موافقت نهایی دولت لیوانون جایگزین "شالوم کوهن" سفیر اسبق اسرائیل در مصر می شود.

براین اساس، اسحاق لیوانون فرزند خانم "شولا کوهن" 92 ساله است که در سال 1961 به اتهام 14 سال جاسوسی برای رژیم صهیونیستی به اعدام محکوم شد.

وی پس از تحمل 6 سال حبس در زندان های لبنان، در سال 1967 و در پی توافقنامه مبادله اسرا به رژیم صهیونیستی تحویل داده شد.

اسحاق کوهن خود پیش از این سمت های سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل و رایزن (سرکنسولگری) تل آویو در شهرهای بوستون و مونترال را داشته و در حال حاضر مدیرکلی بخش رسانه های عربی در وزارت خارجه را دارد.

کد مطلب 989270

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