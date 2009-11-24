الغرافه از سد ام صلال گذشت/ صعود یاران رضایی به رده هشتم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر دوشنبه شب با برگزاری دو دیدار پیگیری شد که طی آن تیم الغرافه در خانه ام صلال به پیروزی رسید و جدال تیم‌های السیلیه و الخریطیات نیز به نتیجه تساوی یک بریک انجامید.

تیم الغرافه با برتری مقابل ام صلال 20 امتیازی شد و به رده نخست جدول رده بندی صعود کرد، ام صلال نیز با هفت امتیاز به رده نهم جدول تنزل یافت. با سقوط ام صلال، تیم الاهلی که از وجود رحمان رضایی در ترکیب خود بهره می برد تا رده هشتم جدول صعود کرد.

نتایج دیدارهای شب گذشته لیگ ستارگان قطر به شرح زیر است:

* السیلیه یک - الخریطیات یک

گل‌ها: بارو بابو صدیقی (1) برای السیلیه و یحیی کیپی (33) برای الخریطیات

* ام صلال یک - الغرافه 3

گل‌ها: ابراهیم نادیه (12) برای ام صلال و کلمرسون (15)، انس مبارک (74 و 2+90) برای الغرافه

جدول رده بندی لیگ ستارگان قطر به شرح زیر است:

1- الغرافه 20 امتیاز

2- السد 19 امتیاز (یک بازی کمتر)

3- الوکره 13 امتیاز (یک بازی کمتر)

4- العربی 11 امتیاز

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9- ام صلال 7 امتیاز (دو بازی کمتر)

10- الخریطیات 6 امتیاز- تفاضل گل 9-

11- الشمال 6 امتیاز- تفاضل گل 13-

12- الخور 5 امتیاز

هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر امروز و امشب با برگزاری دو دیدار طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

سه شنبه - 3/9/88

* الریان - الوکره

* السد - العربی