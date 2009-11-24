  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۳ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۲۰

نخعی در فیلم "مسافر ارغوان" بازی می‌کند

نخعی در فیلم "مسافر ارغوان" بازی می‌کند

افشین نخعی در فیلم تلویزیونی "مسافر ارغوان" به نویسندگی و کارگردانی اسماعیل رحیم‌زاده بازی می‌کند.

مسعود عسگری مدیر برنامه‌ریزی این پروژه به خبرنگار مهر گفت: این فیلم تلویزیونی روز شنبه هفتم آذرماه کلید می‌خورد و در آن امیرحسین مدرس، مهدی صبایی، افشین نخعی، محرم زینال‌زاده، نوید ابتدایی، حامد سبزواری، علیرضا جاویدنیا، زهرا سعیدی، بهاره ذوالقدر و عادله یوسفی بازی می‌کنند.

فیلم تلویزیونی "مسافر ارغوان" به تهیه‌کنندگی علی حجازی‌مهر و به سفارش سیمافیلم تهیه می‌شود و داستان آن درباره سیدمرتضی فرمانده گردانی است که بعد از سال‌ها از جنگ برای پیدا کردن یکی از افرادش همراه گروه تفحص عازم جنگل‌های ایلام می‌شود.

عوامل این پروژه عبارتند از محمد رسولی مدیر تولید، احسان اسکندری مدیر تصویربرداری، علی تابه امام طراح صحنه و لباس، محمد اردستانی طراح گریم، مرتضی افضلی گروه کارگردانی و آذر نوروزی منشی‌صحنه.
 

کد مطلب 989288

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها