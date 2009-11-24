مسعود عسگری مدیر برنامهریزی این پروژه به خبرنگار مهر گفت: این فیلم تلویزیونی روز شنبه هفتم آذرماه کلید میخورد و در آن امیرحسین مدرس، مهدی صبایی، افشین نخعی، محرم زینالزاده، نوید ابتدایی، حامد سبزواری، علیرضا جاویدنیا، زهرا سعیدی، بهاره ذوالقدر و عادله یوسفی بازی میکنند.
فیلم تلویزیونی "مسافر ارغوان" به تهیهکنندگی علی حجازیمهر و به سفارش سیمافیلم تهیه میشود و داستان آن درباره سیدمرتضی فرمانده گردانی است که بعد از سالها از جنگ برای پیدا کردن یکی از افرادش همراه گروه تفحص عازم جنگلهای ایلام میشود.
عوامل این پروژه عبارتند از محمد رسولی مدیر تولید، احسان اسکندری مدیر تصویربرداری، علی تابه امام طراح صحنه و لباس، محمد اردستانی طراح گریم، مرتضی افضلی گروه کارگردانی و آذر نوروزی منشیصحنه.
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