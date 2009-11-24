تنها شش درصد چغندر قند کشور به صورت مکانیزه برداشت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بهمن ناصحی صبح سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات چغندرکاران آذربایجان غربی برداشت سنتی را مهمترین عامل افزایش هزینه های تولید چغندرقند در کشوردانست.

با بیان اینکه در سال زراعی جاری بیش از یک ملیون و 800 هزار تن محصول از 50 هزار هکتار از اراضی زیر کشت کشور برداشت شده است،بر ایجاد زیر ساختهای لازم جهت تولید بدون دغدغه های فکری و مالی چغندرکاران کشور تاکید کرد.

وی کاهش هزینه های تولید، استفاده از تکنولوژیهای نوین، تغییر الگوهای کشت و ارتقا سطح دانش کشاورزان را از جمله راهکارهای افزایش درآمد چغندرکاران و تبدیل چغندر به یکی از اقتصادی ترین محصولات کشاورزی کشور عنوان کرد.

احمد علی شیخی افزایش ضریب مکانیزاسیون برداشت، اختصاص یک هزار میلیارد ریال تسهیلات جهت سرمایه در گردش کارخانه های قند کشور، افزایش تعرفه های واردات شکر خارجی، اجرای طرح مزارع آرمانی چغندرقند و خرید تضمینی این محصول را مناسب ترین راهکارها برای افزایش تولید چغندرقند و بالا بردن انگیزه تولید کنندگان آن در کشور برشمرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی نیز در این نشست وجود شش سد در حال بهره برداری، 26 سد در حال ساخت و پنج کارخانه تولید قند با ظرفیت 10 هزار و 500 تن تولید در روز و سه کارخانه در دست ساخت را زیرساختهای مناسبی برای تولید چغندرقند در آذربایجان غربی بیان کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه با وجود این توانمندیها تولید چغندرقند در این استان از یک میلیون و 800 هزار تن در سال 85 به 567 هزار تن در سال 88 کاهش یافته است.

امین آقایی نبود انگیزه در بین چغندرکاران به دلیل عدم پرداخت مطالبات مالی، کمبود سرمایه در گردش کارخانه های قند و مکانیزه نبودن برداشت محصول را از مهمترین دلایل کاهش تولید چغندر قند در استان عنوان کرد و اظهار داشت: برای رفع این مشکلات باید دولت نگاه ویژه ای به این محصول اقتصادی داشته باشد.

برنامه ریزی برای تولید یک میلیون و 160 هزار تن چغندرقند در 25 هزار هکتار از اراضی آذربایجان غربی، توزیع 58 هزار تن انواع کودشیمیایی در بین چغندرکاران، حمایت از توسعه تشکل های چغندرکاران، پرداخت چهار میلیون ریال به ازای هر هکتار در قالب تسهیلات سرمایه در گردش به کارخانه های قند، افزایش مزارع آرمانی چغندرقند استان از 400 هکتار فعلی به 600 هکتار و اختصاص 15 کمباین مخصوص برداشت چغندرقند به کشاورزان آذربایجان غربی از مهمترین مصوبات این جلسه بود.