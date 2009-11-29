طرح هدفمند کردن یارانه ها ملودی رفاه نیست

داریوش قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: با اجرای طرح فقر به جامعه پایین دستی تحمیل می شود زیرا تعریف تورم آن است که فقیر را فقیرتر و غنی را غنی تر می کند بنابراین تورمی که تحمیل می شود باعث ضعف دهک های پایین می شود.

نماینده ایلام در مجلس با اشاره به اینکه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها نفعی برای مردم محروم ایلام ندارد، گفت: با اجرای این طرح ممکن است فقر در استان ایلام افزایش یابد در حالیکه اجرای این طرح نباید منجر به افزایش فقر شود.

وی خاطرنشان کرد: هدفمند سازی یارانه ها هیچگونه خیری برای محرومان ندارد و اجرای لایحه که هم اکنون مورد تصویب مجلس قرار گرفته تورم سختی را به مردم تحمیل می کند که تنها توان طبقات پایین و متوسط را کاهش می دهد و باعث توزیع و گسترش فقر در بین محرومان می شود.

وی بیان داشت: با اجرای این طرح فقر در استان محروم استان ایلام بیشتر می شود و باید شاهد تبعات منفی این طرح در سراسر کشور باشیم.

نماینده ایلام با نگرانی از وضعیت فقر در استان ایلام گفت: قدرت خرید طبقات پایین و متوسط با اجرای این طرح نصف می شود که در ایلام با توجه به وضعیت مردم این وضع به مراتب بدتر خواهد بود.

107 هزار نفر در استان ایلام تحت پوشش کمیته امداد هستند و 80 هزار نفر نیر خدمات بهزیستی بهره مند هستند که طبق گفته این مسئول باید شاهد افزایش این میزان نیز باشیم.