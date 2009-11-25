به گزاش خبرگزاری مهر، محسن عادلی - مجری طرح نانو با بیان این خبر گفت: لوله های کربنی به علت اندازه کوچک، مساحت سطح بالا و وجود حفره تو خالی، بستر مناسبی برای تولید کاتالیست های هتروژن هستند

وی افزود: از سوی دیگر بزرگترین عیب نانو لوله های کربنی پایین بودن حلالیت این مواد است که باعث کاهش واکنش پذیری شیمیایی آنها می شود. بنابراین اصلاح سطح نانولوله هایی کربنی با مولکولها یا ماکرومولکولهای مختلف مانند پلیمرها نه تنها باعث کاهش تجمع آنها می شود، بلکه می تواند خواص و ساختار آنها را تا حد زیادی اصلاح کند.

عادلی افزود: اصلاح نانو لوله های کربنی با استفاده از "پلی سیتریک" اسید موجب تولید مواد هیبریدی جدید با خصوصیات جالب می شود. حضور مواد آب دوست پلی سیتریک می‌ تواند باعث ایجاد حلالیت نانولوله های کربنی و کاهش تجمع آنها شود و می توان از آنها به عنوان پایه نانوذرات فلزی در واکنش هک استفاده کرد.

وی با بیان اینکه اصلاح نانو لوله های کربنی به دو روش اتصال غیرکووالانسی و کوالانسی انجام می شود، اظهار داشت: در این طرح پژوهشی نانو لوله های کربنی با استفاده از اسید، عامل دار شده و سپس سیتریک بر روی سطح آنها پلیمریزه و ماده هیبریدی تولیدی که شامل یک هسته نانولوله ای و لایه پلی سیتریک است، به دست آمد.

مجری این طرح گفت: نانو ماده های هیبریدی قادر به حمل نانو ذرات فلزی مانند نانو ذرات نقره و "پالادیم" هستند.