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۳ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۵۳

ابوترابی فرد در جمع خبرنگاران:

دولت از عملکرد روسیه درنیروگاه بوشهر راضی‌است / انتقاد مجلس از روسیه

دولت از عملکرد روسیه درنیروگاه بوشهر راضی‌است / انتقاد مجلس از روسیه

نایب رئیس مجلس با ابراز امیدواری نسبت به اینکه روسها هر چه زودتر به تعهدات خود در تکمیل و راه اندازی نیروگاه بوشهر عمل کنند خبر داد که علی رغم شرایط کنونی رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون رئیس جمهور از روند کار در نیروگاه بوشهر راضی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد روز سه شنبه در حاشیه مراسم تشییع پیکر علی کردان درپاسخ به سئوال خبرنگاران در باره عهد شکنی روسها در راه اندازی به موقع نیروگاه بوشهر گفت : من به عنوان نایب رئیس مجلس در تمام جلسات در خصوص نیروگاه اتمی بوشهر حضور داشتم و می دانم کار "کمّی " با دقت بالا در این نیروگاه در حال انجام است.

وی افزود : امیدواریم روسها هر چه زودتر به تعهدات خود در تکمیل و راه اندازی نیروگاه بوشهر عمل کنند.

نایب رئیس مجلس در پایان گفت : با وجود اینکه ما انتقاداتمان را نسبت به طرف روسی ابراز کرده ایم ، اما دکتر صالحی رئیس سازمان اتمی انرژی از روند کار ابراز رضایت می کند.

کد مطلب 989328

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