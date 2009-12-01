  1. جامعه
اقتصاد آموزش و پرورش مغفول مانده است

رئیس مرکز برنامه‌ریزی‌ و نظارت راهبردی آموزش و پرورش با بیان اینکه اقتصاد در آموزش و پرورش مغفول مانده است، گفت: اگر این مهم به مفهوم واقعی خود رسید بدون شک در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه اثر مستقیم و مثبتی خواهد داشت.

محمد بنائیان سفید درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: درسند تحول بنیادین آموزش و پرورش،بحث اقتصاد و واگذاری بخشی از امور مالی آموزش و پرورش وجود دارد که در حال بررسی است.

پیش از این نیز چندین همایش با عنوان اقتصاد در آموزش و پرورش با هدف رفع کسریهای مکرر و بالای بودجه آموزش و پرورش برگزار شده است.

همچنین وزیر جدید آموزش و پرورش در صحبت های اخیر خود از اقتصاددانان و فرهنگیان خواست تا راهکارهای خود را درباره نحوه اداره صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان یکی از حوزه های اقتصادی آموزش و پرورش ارائه دهند. 

رئیس مرکز برنامه‌ریزی‌ و نظارت راهبردی آموزش و پرورش با بیان اینکه در اصل 44 قانون اساسی کمتر به فرهنگ و آموزش و پرورش توجه شده است، ادامه داد: در سند تحول بنیادین، این موضوع به عنوان یک مولفه مستقل دیده شده اما هنوز تاثیر اصل 44 در آموزش و پرورش ارزیابی نشده است.

