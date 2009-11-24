نخستین مرکز تکثیر و پرورش زالوی کشور در ارومیه راه اندازی شد

آیت الله فخری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، اظهار داشت: این مرکز به صورت آزمایشی مراحل تکثیر و پرورش زالوی طبی را با 200 زالوی مولد و تخم زا که از زیستگاه طبیعی آن در روستای گلمرز ارومیه تهیه شده آغاز کرده است و پیش بینی می شود در یک دوره سه ماهه پنج هزار قطعه از این نوع زالو را تکثیر و پرورش دهد.

وی با بیان اینکه زالوهای تکثیر شده پس از 45 روز به وزن یک تا سه گرم خواهند رسید، افزود: تحقق این امر موفقیت بزرگی برای کشور در زمینه طبی و درمانی خواهد بود.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی یکی از زیستگاه های اصلی زالوهای طبی در کشور است، بیان داشت: پس از انجام مراحل آزمایشی مجوز راه اندازی مراکز پرورش زالوی طبی در نقاط مختلف استان صادر خواهد شد.

مدیرکل شیلات و آبزیان آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت زالو درمانی در بین مردم جهان، خاطرنشان کرد: صنعت تکثیر و پرورش زالوی طبی می تواند تحول چشمگیری در رشد اقتصادی، صادرات و اشتغالزایی استان بوجود آورد.

فخری ادامه داد: زالو از دو هزار و 500 سال قبل در کشورهای مختلف از جمله هند، یونان، روم، ایران و اروپا جهت مصارف پزشکی برای درمان گروه متنوعی از بیماریها از جمله سردرد، امراض قلبی، ضعف قوای جنسی، پارکینسون، آلزایمر، زخم معده، پرستات و التهابات کبدی مورد استفاده قرار می گرفت.