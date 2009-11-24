افزایش قیمت مواد پروتئینی را از وزارت جهادکشاورزی بپرسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق مفتح در حاشیه امضای تفاهم نامه همکاری میان وزارت بازرگانی و شورای عالی استانها در جمع خبرنگاران گفت: برنامه ریزی آخر سال به روال سنوات گذشته در دو سه محور، در حال انجام و اقدام است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: ذخیره سازی میوه و مرکبات شب عید، از اواخر تابستان با حمایت تشکل های تولیدی و توزیعی،‌ شروع شده است.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد امسال نمایشگاه بهاره‌، با ده درصد رشد غرفه ها مواجه باشد.

به گفته مفتح، هماهنگی های خوبی با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای تشدید نظارت در ایام پایانی سال و نیز بازگشت حجاج و ماه محرم و صفر، صورت گرفته است.

مفتح در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص افزایش قیمت مواد پروتئینی گفت: تنظیم بازار این محصول در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و جلسات مستمری نیز میان دو وزارتخانه در حال انجام است.

وی تصریح کرد: در دو سال گذشته، ذخیره سایز خوبی بر روی مرغ و تخم مرغ صورت گرفته است اما کمبود و افزایش قیمت مواد پروتئینی را باید از مسئولان وزارت جهاد، سوال کنید.

در همین حال، معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تشریح آخرین وضعیت نوسانات قیمتی بازار، از افزایش قیمت اقلام پروتئینی چون گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ خبر داده و گفته است: گوشت قرمز در حال خروج از سبد مصرفی خانوار است.