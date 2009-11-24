خیرین 16 میلیارد ریال به مددجویان کمیته امداد آذربایجان غربی کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر در چالدران، مسئول طرح اکرام ایتام کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان غربی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در حال حاضر 11 هزار یتیم توسط کمیته امداد امام استان شناسایی شده و این تعداد توسط 14 هزار نفر حامی مورد حمایت قرار گرفته اند.

علی موسوی افزود: از مجموع 14 هزار نفر حامی ایتام کمیته امداد آذربایجان غربی، 10 هزار نفر حامیان بومی و مابقی از حامیان مقیم خارج از کشور هستند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر یک هزار و 500 نفر از مددجویان این نهاد در استان فاقد مسکن هستند، گفت: هم اکنون با حمایت خیرین 12 باب مسکن مددجویی با صرف دو میلیاردریال در شهرستانهای استان احداث می شود که تا پایان سال جاری بهره برداری از آنها آغاز خواهد شد.