نوروزبیگی به خبرنگار مهر گفت: موسیقی" آسانسور" توسط سعید شعبانی در حال ساخت است و به زودی به اتمام میرسد. پس از انجام مراحل فنی، فیلم به سیما فیلم تحویل داده خواهد شد تا به زودی آماده نمایش شود.
این فیلم روایت زندگی زوجی است که در یک آسانسور گرفتار میشوند و پس از آن به شناخت جدیدی از یکدیگر میرسند. در کنار مهدی هاشمی و گلاب آدینه، مالک سراج، مرتضی زارع، بهارک صالحنیا و حامد قشلاقی در این فیلم بازی میکنند.
عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده: مجید امامی، مدیر تصویربرداری: سعید بختیاری، صدابردار: مجید هاشمپور، طراح گریم: کوروش علیزاده، مدیر تولید: کیومرث عباسی، برنامهریز و دستیار اول کارگردان: خسرو نصیریخواه، منشی صحنه: لادن رحمتی، دستیار کارگردان: مانی حقجو، محصول سیمافیلم.
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