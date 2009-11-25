رشد تولیدات تئاتر در خراسان رضوی بالاتر از سطح کشور است

جواد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به نقش تاثیرگذار تئاتر استان خراسان رضوی در مقایسه با تئاتر کشوری تصریح کرد: تئاتر در استان بسیار پربار و پر تحرک است و از طرفی دیگر توجه به فرهنگ بومی که تاریخ پرعظمت و فرهنگ مدار استان را به نمایش می گذارد از دیگر دلایل تاثیرگذاری تئاتر استان است.

رئیس انجمن مفاخر استان خراسان رضوی با ابراز خرسندی از روند رو به رشد تئاتر استان خراسان رضوی افزود: تعداد دفعات اجرا در کشور 2.82 درصد و در استان 3.73 درصد و تعداد تماشاگران کشوری 12.38 درصد و در استان 94.51 درصد است.

جعفری با اشاره به این مطلب که همه فعالیتهای تئاتر نباید در شش ماهه دوم متمرکز شود، عنوان کرد: با توجه به طرح 365 روز تئاتر در سال 86، بهتر است که این طرح در سال 89 نیز دوباره اجرایی شود.

وی افزود: توجه به فرهنگ دینی در تئاتر استان برگرفته از سیره رضوی و فرمایشات امام رضا (ع) که راهنمای نوجوانان و جوانان در سیره زندگی است، رمز موفقیت تئاتر استان خراسان رضوی است.

وی افزود: هر هنرمندی بر مبنای فکر خودش به تئاتر می‌ پردازد و مبنای هنر ما منبعث از دین و آیین ماست که این دیدگاه هنر متعالی را می ‌سازد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: در واقع تئاتر می‌ تواند به وسیله هنر فیلمهایی را به مخاطب ارائه کند که با چشم غیرهنری نمی ‌توان به آنها رسید البته برخی از کارها نیز از یکسری انتقادات برخوردار هستند.