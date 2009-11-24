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۳ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۲۳

بازسازی 10 ثانیه اول زلزله 6 آوریل مرکز ایتالیا

بازسازی 10 ثانیه اول زلزله 6 آوریل مرکز ایتالیا

زمین شناسان ایتالیایی موفق شدند 10 ثانیه اول زلزله چند ماه قبل را که در مرکز این کشور رخ داد و خسارات جانی و مالی زیادی وارد کرد بازسازی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، زلزله شهر "آکوئیلا" در 6 آوریل گذشته خسارات زیادی را بر جای گذاشت. اکنون زمین شناسان موسسه ملی ژئوفیزیک و آتشفشان شناسی ایتالیا با هدف کسب اطلاعات جدید موفق شدند 10 ثانیه اول این زمین لرزه را بازسازی کنند.

این بازسازیها نشان می دهد که در مدت 10 ثانیه دو شکاف اتفاق افتاده و آکوئیلا دو لرزه را یکی پس از دیگری تحمل کرده که شدت اولی کم و دومی زیاد بوده است.

شکاف اول گسل موجب شد شهر به میزان 20 تا 30 سانتیمتر فرو رود. این شکاف دقیقا زیر شهر و بسیار نزدیک به عمق حداکثر 9 کیلومتری از سطح زمین اتفاق افتاد.

این شکاف با انرژی کمی آغاز شد اما بعد شتاب گرفت و در دو ثانیه بروز شکاف اول گسل، انرژی بسیار زیادی جمع کرد.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "بازسازی لحظات اول زمین لرزه، فرایندی بسیار پیچیده و نامنظم است که می تواند رصدهای علمی جدید و مهمی را امکانپذیر کند. برای مثال می تواند به درک اینکه گسلها چگونه عمل می کنند و خصوصیاتی که منجر به افزایش سرعت شکاف می شوند کمک کند."

براساس گزارش آنسا، این تحقیقات نشان می دهد که در مدت دو هفته پس از بروز زلزله 6 آوریل در مجموع 12 هزار پس لرزه اتفاق افتاد.

کد مطلب 989430

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