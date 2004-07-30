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۹ مرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۰۷

عضو هيات رييسه كميسيون امنيت ملي درگفتگو با "مهر" :

نبايد ادعاهاي وزير دفاع عراق را جدي گرفت

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت:دولت و ملت ايران بيشترين كمك را درطول جنگ عراق به ملت اين كشور داشته اند و سخنان اخير وزير دفاع عراق ناشي از وابسته و آمريكايي بودن وي است.

احمد پيش بين درگفتگو با خبرنگارسياسي "مهر"  افزود :  وزيردفاع عراق با ياوه گويي هاي  خود مظلوميت ايران را به نمايش گذاشت.

وي با اشاره به اينكه دولت ايران حكومت عراق را به رسميت شناخته است  ادامه داد : تذكر نخست وزير عراق به وزير دفاع اين كشور اقدامي كاملا بموقع وآگاهانه بوده وما اميدواريم شعلان اشتباه خود را بپذيرد .

 نماينده مردم بافت با اشاره به موضع گيري نخست وزير عراق دربرابر سخنان وزير دفاع اين كشور گفت : با موضع گيري دولت عراق الزامي نيست كه دولت ايران اقدامي انجام دهد و سخنان  وزيردفاع عراق را جدي بگيرد.

گفتني است : نخست وزير عراق در واكنش به ادعاهاي وزير دفاع  اين كشور عليه ايران ،  گفت كه منتظر ارائه توضيحات اين وي  شده است.

اياد علاوي نخست وزيرعراق درپاسخ به سئوال روزنامه الراي العالم چاپ كويت درباره ادعاهاي وزير دفاع عراق عليه ايران تاكيد كرد: عراق دشمني به معني آن كه دشمني كند، ندارد . وي ادامه داد: مشكلات با ايران همان مشكلاتي است كه با كشورهاي ديگرهمسايه موجود است، اما ما سعي داريم تا آن را با استفاده از راه حل هاي برادرانه و مسالمت آميز و براساس تفاهم و منافع طرفين بر طرف كنيم.

کد مطلب 98945

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