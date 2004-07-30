نبايد ادعاهاي وزير دفاع عراق را جدي گرفت

احمد پيش بين درگفتگو با خبرنگارسياسي "مهر" افزود : وزيردفاع عراق با ياوه گويي هاي خود مظلوميت ايران را به نمايش گذاشت.

وي با اشاره به اينكه دولت ايران حكومت عراق را به رسميت شناخته است ادامه داد : تذكر نخست وزير عراق به وزير دفاع اين كشور اقدامي كاملا بموقع وآگاهانه بوده وما اميدواريم شعلان اشتباه خود را بپذيرد .

نماينده مردم بافت با اشاره به موضع گيري نخست وزير عراق دربرابر سخنان وزير دفاع اين كشور گفت : با موضع گيري دولت عراق الزامي نيست كه دولت ايران اقدامي انجام دهد و سخنان وزيردفاع عراق را جدي بگيرد.

گفتني است : نخست وزير عراق در واكنش به ادعاهاي وزير دفاع اين كشور عليه ايران ، گفت كه منتظر ارائه توضيحات اين وي شده است.

اياد علاوي نخست وزيرعراق درپاسخ به سئوال روزنامه الراي العالم چاپ كويت درباره ادعاهاي وزير دفاع عراق عليه ايران تاكيد كرد: عراق دشمني به معني آن كه دشمني كند، ندارد . وي ادامه داد: مشكلات با ايران همان مشكلاتي است كه با كشورهاي ديگرهمسايه موجود است، اما ما سعي داريم تا آن را با استفاده از راه حل هاي برادرانه و مسالمت آميز و براساس تفاهم و منافع طرفين بر طرف كنيم.